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Эдмар: В ГАИ плакали, когда Жажа уехал

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Все знают, что Жажа любил погулять

Эдмар: В ГАИ плакали, когда Жажа уехал

Фото - Денис Руденко, FootBoom

Новина українською

Экс-игрок "Металлиста" Эдмар вспомнил забавные истории, связанные со своим бывшим одноклубником Жажей Коэльо.

- А про Жажу какие-нибудь смешные истории?

- Про него очень много смешных историй, но я не буду о них говорить.

- Почему?

- Это провокационный вопрос. Ему не понравится. Жажа просто всегда любил, и все знают об этом, отдыхать красиво, хорошо. Но посмотрите, сколько голов он забил. Один из самых лучших голов, которые я видел, это его гол в матче с "Бешикташем". Хочу об этом вспоминать. А то, что он делал за полем, это уже история.

- Ну хоть один какой-то прикол?

- Он купил себе машину — Range Rover. И у машины был звук как у полицейских. Он сделал себе, чтобы его всегда пропускали. Хотя такое нельзя было. Но у него не мигалка была, а только звук сирены. Все знали номера его машины — ГАИ и все остальные. Всегда, когда он проезжал, сотрудники ГАИ ехали за ним и выписывали штраф. Постоянные штрафы были. И все равно он эту сирену не убрал. Платил штрафы, но не убирал. В ГАИ плакали, когда Жажа уехал.

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В статье: Эдмар Жажа Коэльо Металлист (Харьков)
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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Комментарии (2)
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xapyga (Запорожье)
07.09.2021 в 18:48
Точнее взятку, а не штраф
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metall5291 (Kharkiv)
07.09.2021 в 18:25
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