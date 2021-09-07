Эдмар: В ГАИ плакали, когда Жажа уехал

Экс-игрок " Металлиста " Эдмар вспомнил забавные истории, связанные со своим бывшим одноклубником Жажей Коэльо.

- А про Жажу какие-нибудь смешные истории?

- Про него очень много смешных историй, но я не буду о них говорить.

- Почему?

- Это провокационный вопрос. Ему не понравится. Жажа просто всегда любил, и все знают об этом, отдыхать красиво, хорошо. Но посмотрите, сколько голов он забил. Один из самых лучших голов, которые я видел, это его гол в матче с "Бешикташем". Хочу об этом вспоминать. А то, что он делал за полем, это уже история.

- Ну хоть один какой-то прикол?

- Он купил себе машину — Range Rover. И у машины был звук как у полицейских. Он сделал себе, чтобы его всегда пропускали. Хотя такое нельзя было. Но у него не мигалка была, а только звук сирены. Все знали номера его машины — ГАИ и все остальные. Всегда, когда он проезжал, сотрудники ГАИ ехали за ним и выписывали штраф. Постоянные штрафы были. И все равно он эту сирену не убрал. Платил штрафы, но не убирал. В ГАИ плакали, когда Жажа уехал.