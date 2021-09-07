Нардеп Трухин: Во время ДТП я не был пьян. Со своей стороны никакой вины не ощущаю

Нардеп от партии Слуга Народа Александр Трухин прокомментировал ДТП, участником которого он стал 23 августа, и в котором также пострадал глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

"Я себя не считаю виноватым. Я честный человек. Когда будут опубликованы все материалы следствия, я выйду на открытый брифинг. Хотел собрать брифинг, но следователи, адвокаты запретили что-либо комментировать.

Было больше восьми человек, которые были участниками ДТП. Все они дают объективные показания. Все все прекрасно, четко помнят. Никто ничего не скрывает. Полиция прибыла очень оперативно. Буквально в течение 5-7 минут.

Все предоставили все данные. Все проходили необходимые процессуальные действия по сдачи анализов. Никто не отказывался. Я выполнял все действия. Я сделал все, что мне говорили.

Я могу сказать, что я не был пьян. Я со своей стороны никакой вины не ощущаю", – сказал Трухин.