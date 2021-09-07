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Нардеп Трухин: Во время ДТП я не был пьян. Со своей стороны никакой вины не ощущаю

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(4 голосов)

Депутат обещает дать развернутый брифинг на тему скандального ДТП

Нардеп Трухин: Во время ДТП я не был пьян. Со своей стороны никакой вины не ощущаю

facebook.com/Andriyak

Новина українською

Нардеп от партии Слуга Народа Александр Трухин прокомментировал ДТП, участником которого он стал 23 августа, и в котором также пострадал глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

"Я себя не считаю виноватым. Я честный человек. Когда будут опубликованы все материалы следствия, я выйду на открытый брифинг. Хотел собрать брифинг, но следователи, адвокаты запретили что-либо комментировать.

Было больше восьми человек, которые были участниками ДТП. Все они дают объективные показания. Все все прекрасно, четко помнят. Никто ничего не скрывает. Полиция прибыла очень оперативно. Буквально в течение 5-7 минут.

Все предоставили все данные. Все проходили необходимые процессуальные действия по сдачи анализов. Никто не отказывался. Я выполнял все действия. Я сделал все, что мне говорили.

Я могу сказать, что я не был пьян. Я со своей стороны никакой вины не ощущаю", – сказал Трухин.

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В статье: Лучано Лучи
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Комментарии (9)
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armik (Киев)
07.09.2021 в 19:06
За какую команду выступает нардеп?Я такого футболиста не знаю
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0
0
sergei2020 (Черновцы)
07.09.2021 в 19:11
За команду ЗЕЛЕНЫЙ ЗМЕЙ!
Ответить
0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
07.09.2021 в 18:54
Та то не я ! То пенсіонер на "Москвичі" їхав заднім ходом 200 км/ч та протаранив мене !
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
07.09.2021 в 18:52
Так долго ждал, пока алкоголь выйдет из крови? И теперь наконец-то можно сказать "я не пил, хоть анализы берите"?
Ответить
+1
-1
Benzil (Львів)
07.09.2021 в 18:29
Пішов зелений понос, та й людям у вуха...
Ответить
+5
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
07.09.2021 в 18:17
Мразота мабуть ще не знає, що є багато свідків, коли він квасив в Полтаві перед від"їздом в Київ та пив ще в ресторані по дорозі - теж бачили це не тільки персонал, а й відвідувачі !
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+7
-1
Orest_ua (Kyiv)
07.09.2021 в 18:04
Гнида зеленая
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+11
0
avatar
ascent (Луксор)
07.09.2021 в 17:59
34 года, а уже нардеп... жизнь удалась и конечно он ни в чем не виноват...
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+11
0
Соколов (Никополь)
07.09.2021 в 18:24
Эти не мужики всегда не виноваты
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+5
0


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