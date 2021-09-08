Победа молодежки, планы Петракова, камбэк Лунина в Реал. Главные новости за 07.09. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Украина немного улучшила свое турнирное положение благодаря подарку от Казахстана и победе французов над финнами, но и это не все наши новости на сегодня. Остальные результаты матчей отбора на ЕВРО, захват лидерства в своей квалификации командой Ротаня, планы Петракова на спарринг с чехами, а также камбэк Лунина и Малиновского в клубы. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.