Очередной паритет сборной, война ФИФА и АПЛ, допинг у казаха. Главные новости за 08.09. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеДосадный финал СБУ в Пльзене, ФИФА воюет с топами АПЛ, допинг в сборной Казахстана. Главные новости за 8 сентября
Украина в условиях ротации не смогла переиграть Чехию в товарищеском поединке, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты матчей отбора на ЕВРО, бан для 8 игроков АПЛ от ФИФА по просьбе Бразильской конфедерации футбола, проваленный допинг у обидчика сборной Петракова и контракт защитника "Челси". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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