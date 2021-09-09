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Очередной паритет сборной, война ФИФА и АПЛ, допинг у казаха. Главные новости за 08.09. Аудио

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Очередной паритет сборной, война ФИФА и АПЛ, допинг у казаха. Главные новости за 08.09. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеДосадный финал СБУ в Пльзене, ФИФА воюет с топами АПЛ, допинг в сборной Казахстана. Главные новости за 8 сентября

Украина в условиях ротации не смогла переиграть Чехию в товарищеском поединке, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты матчей отбора на ЕВРО, бан для 8 игроков АПЛ от ФИФА по просьбе Бразильской конфедерации футбола, проваленный допинг у обидчика сборной Петракова и контракт защитника "Челси". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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