Тренер женской команды Шахтера: Мы с уважением относимся к сопернику
Роман Заев - о предстоящем матче с "Коброй"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер женской команды "Шахтера" Роман Заев рассказал о подготовке команды к матчу с "Коброй", результатах соперника и возможной ротации
– Расскажите о тренировочном процессе команды: уже началась целенаправленная подготовка к матчу с "Коброй"?
– В недельном цикле было запланировано развитие выносливости – это один из этапов подготовки к субботней игре. Мы с уважением относимся к сопернику и тренируемся в штатном режиме.
– В отличие от предыдущих соперников "Кобра" уже не первый год выступает на профессиональном уровне. Чего стоит ожидать от этой команды, возможно, кого-то выделите среди игроков соперника?
– Я ознакомился с двумя последними матчами "Кобры", посмотрел статистику прошлогодних выступлений. Честно говоря, минувшие результаты удивили, так как сегодня команда показывает более зрелую игру, появились положительные итоги в новом сезоне. У них есть хорошие футболистки, о которых мы будем говорить на предматчевой установке. Надеюсь, игра будет зрелищной.
– Многие отмечают, что сейчас с "Шахтером" тяжело конкурировать, о чем и свидетельствуют результаты. Что можете сказать по этому поводу – следующий матч будет более конкурентным?
– Во-первых, хочу пожелать всем командам Первой и Высшей лиги иметь такие условия и возможности для работы, как у нас. Остальное достигается за счет трудолюбия, отношения и любви к футболу, а не из-за того, что у нас собраны люди получше или что-то еще. Все благодаря тому комплексу, из которого уже складывается результат.
– После матча с "Коброй" команда будет пропускать тур. Планируете прибегнуть к ротации?
– Мы исходим из результата. Если он станет положительным, постараемся дать практику всем нашим игрокам. Возможно, кто-то получит ее больше, чем это было ранее. Повторюсь: все будет зависеть от итога поединка и самого сценария матча", - сказал Заев.
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