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Женскую сборную Украины может возглавить специалист из США

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Также американцы будут консультировать юношеские сборные Украины

Женскую сборную Украины может возглавить специалист из США

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Во время августовского визита президента УАФ Андрея Павелко в США основное внимание было сосредоточено на налаживание контактов с местной федерацией по оказанию помощи в развитии в нашей стране женского футбола.

Речь идет прежде всего, об укреплении тренерского штаба женской сборной Украины.

По имеющейся информации, главный тренер Наталия Зинченко будет руководить сборной в поединках отборочного цикла чемпионата мира с Фарерскими островами (21 октября), Испанией (26 октября), Шотландией (26 ноября), Венгрией (30 ноября), а к матчу второго круга с шотландками, который должен состояться 8 апреля 2022 года, наших футболисток должен готовить уже американский специалист.

Также предпринимаются усилия, чтобы тренеры из США оказывали консультативную помощь в функционировании сборных Украины (U-19) и (U-17).

Напомним, что в рейтинге ФИФА женская сборная Украины занимает 31 место, американки — первое.

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В статье: Женская сборная Украины
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
09.09.2021 в 20:59
Ну все скоро жіноча буде в рейтингу вище чоловічої)
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