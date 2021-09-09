Женскую сборную Украины может возглавить специалист из США
Также американцы будут консультировать юношеские сборные Украины
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Во время
Речь идет прежде всего, об укреплении тренерского штаба женской сборной Украины.
По имеющейся информации, главный тренер Наталия Зинченко будет руководить сборной в поединках отборочного цикла чемпионата мира с Фарерскими островами (21 октября), Испанией (26 октября), Шотландией (26 ноября), Венгрией (30 ноября), а к матчу второго круга с шотландками, который должен состояться 8 апреля 2022 года, наших футболисток должен готовить уже американский специалист.
Также предпринимаются усилия, чтобы тренеры из США оказывали консультативную помощь в функционировании сборных Украины (U-19) и (U-17).
Напомним, что в рейтинге ФИФА женская сборная Украины занимает 31 место, американки — первое.
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