Угроза бойкота ЧМ, достижение Жилстроя, перенос матча Шахтера. Главные новости за 09.09. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеУЕФА грозит бойкотом Чемпионата мира, Жилстрой-1 вышел в группу ЛЧ. Главные новости за 9 сентября
Заявление Чеферина по поводу идеи проведения чемпионата мира каждые 2 года, но и это не все наши новости на сегодня. Япония огорчает ФИФА, "Жилстрой" впервые в истории Украины прошел в групповой раунд женской ЛЧ, перенос матча "Шахтера", решение из Франции для "Ниццы" и "Марселя", а также готовность "Ливерпуля" воевать за бразильцев. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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