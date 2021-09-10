Угроза бойкота ЧМ, достижение Жилстроя, перенос матча Шахтера. Главные новости за 09.09. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Заявление Чеферина по поводу идеи проведения чемпионата мира каждые 2 года, но и это не все наши новости на сегодня. Япония огорчает ФИФА, "Жилстрой" впервые в истории Украины прошел в групповой раунд женской ЛЧ, перенос матча "Шахтера", решение из Франции для "Ниццы" и "Марселя", а также готовность "Ливерпуля" воевать за бразильцев. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.