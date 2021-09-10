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Скончался экс-футболист Металлиста Денис Барвинко

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Ему было всего 27 лет

Скончался экс-футболист Металлиста Денис Барвинко

Фото: Sport.dozor

UA-Футбол
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10-го сентября 2021-го года скончался экс-игрок харьковского "Металлиста" Денис Барвинко.

Ему было всего 27 лет. Причина смерти не сообщается. Денис был левым защитником и прежде всего запомнился выступлениями за "Металлист", в составе которого отыграл 11 матчей и отдал одну голевую передачу.

Игрок не смог полноценно раскрыться в харьковском клубе, после чего выступал за "ВПК-Агро" и клуб "Энергия" из чемпионата днепропетровской области. После окончания карьеры игрока, работал тренером в "Энергии".

Помимо этого, провел один поединок за молодежную сборную Украины.

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В статье: Денис Барвинко
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Источник:
Sport.ua

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