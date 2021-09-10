Скончался экс-футболист Металлиста Денис Барвинко
Ему было всего 27 лет
Фото: Sport.dozor
10-го сентября 2021-го года скончался экс-игрок харьковского "Металлиста" Денис Барвинко.
Ему было всего 27 лет. Причина смерти не сообщается. Денис был левым защитником и прежде всего запомнился выступлениями за "Металлист", в составе которого отыграл 11 матчей и отдал одну голевую передачу.
Игрок не смог полноценно раскрыться в харьковском клубе, после чего выступал за "ВПК-Агро" и клуб "Энергия" из чемпионата днепропетровской области. После окончания карьеры игрока, работал тренером в "Энергии".
Помимо этого, провел один поединок за молодежную сборную Украины.
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Источник:Sport.ua
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