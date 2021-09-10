Апелляционный комитет сократил срок дисквалификации Гельзина
Апелляционный комитет частично удовлетворил жалобу функционера
Фото: ФК Олимпик Донецк
Апелляционный комитет УАФ частично удовлетворил апелляционную жалобу экс-президента "
Комитет изменил решение КДК и сократил дисквалификацию Гельзина с 5 до 3 лет.
Штраф в размере 250 тысяч гривен и условное наказание на 5 лет комитет оставил без изменений.
Напомним, что данное наказангие функционер получил за то, что в матче прошлого сезона с "Шахтером" он врывался в судейскую комнату, а после игры выступил в прямом эфире и использовал нецензурную лексику в адрес главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
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Источник:УАФ
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