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Апелляционный комитет сократил срок дисквалификации Гельзина

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(1 голосов)

Апелляционный комитет частично удовлетворил жалобу функционера

Апелляционный комитет сократил срок дисквалификации Гельзина

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

Апелляционный комитет УАФ частично удовлетворил апелляционную жалобу экс-президента "Олимпика" Владислава Гельзина.

Комитет изменил решение КДК и сократил дисквалификацию Гельзина с 5 до 3 лет.

Штраф в размере 250 тысяч гривен и условное наказание на 5 лет комитет оставил без изменений.

Напомним, что данное наказангие функционер получил за то, что в матче прошлого сезона с "Шахтером" он врывался в судейскую комнату, а после игры выступил в прямом эфире и использовал нецензурную лексику в адрес главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
10.09.2021 в 17:42
Він вривалося
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0
0
Caballero (Dream country)
10.09.2021 в 17:31
О! Панять і прастіть! Ета по хохлокцапськи!
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0
-1


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