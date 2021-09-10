Апелляционный комитет сократил срок дисквалификации Гельзина

Апелляционный комитет УАФ частично удовлетворил апелляционную жалобу экс-президента " Олимпика " Владислава Гельзина.

Комитет изменил решение КДК и сократил дисквалификацию Гельзина с 5 до 3 лет.

Штраф в размере 250 тысяч гривен и условное наказание на 5 лет комитет оставил без изменений.

Напомним, что данное наказангие функционер получил за то, что в матче прошлого сезона с "Шахтером" он врывался в судейскую комнату, а после игры выступил в прямом эфире и использовал нецензурную лексику в адрес главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.