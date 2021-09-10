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Гельзин недоволен решением Апелляционного комитета и намерен идти в Лозанну

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Функционер не собирается останавливаться на достигнутов

Гельзин недоволен решением Апелляционного комитета и намерен идти в Лозанну

olimpik.com.ua

Новина українською

Экс-президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал решение Апелляционного комитета УАФ, который частично удовлетворил апелляцию функционера, скостив срок его дисквалификации с пяти до трех лет.

"Конечно, я не удовлетворен решением Апелляционного комитета УАФ. Меня на самом заседании не было, был мой представитель. В течении 10 дней мы получим официальное заключение и будем понимать, как двигаться дальше. Рассчитывал, что наказание снимут и оставят условную дисквалификацию, потому что мы приводили в пример аналогичные случаи из других стран, и там не было таких жестких наказаний.

В итоге получилось так, как есть сейчас. Ничего не поменялось. Будем ли подавать документы в Спортивный суд Лозанны? Думаю, да. Скорее всего, будем подавать.

Влияет ли срок дисквалификации на возвращение в футбол? Конечно, влияет. Увы, у нас бьют тех, кто вкладывает деньги в футбол. Украина уникальная страна, бьют тех, кто вкладывает в футбол. И делают это люди, которые являются пожирателями. Ожидать от них другого не стоит. Придет время, и их вынесут оттуда. Вот увидите", - сказал Гельзин.

Напомним, что данное наказание функционер получил за то, что в матче прошлого сезона с "Шахтером" он врывался в судейскую комнату, а после игры выступил в прямом эфире и использовал нецензурную лексику в адрес главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Апелляционный комитет УАФ
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Комментарии (1)
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Водитель трамвая (Бухарест)
10.09.2021 в 21:30
Я же говорил, быдло не понимает хорошего отношения, только кнут!
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