Гельзин недоволен решением Апелляционного комитета и намерен идти в Лозанну

Экс-президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал решение Апелляционного комитета УА Ф, который частично удовлетворил апелляцию функционера, скостив срок его дисквалификации с пяти до трех лет.

"Конечно, я не удовлетворен решением Апелляционного комитета УАФ. Меня на самом заседании не было, был мой представитель. В течении 10 дней мы получим официальное заключение и будем понимать, как двигаться дальше. Рассчитывал, что наказание снимут и оставят условную дисквалификацию, потому что мы приводили в пример аналогичные случаи из других стран, и там не было таких жестких наказаний.

В итоге получилось так, как есть сейчас. Ничего не поменялось. Будем ли подавать документы в Спортивный суд Лозанны? Думаю, да. Скорее всего, будем подавать.

Влияет ли срок дисквалификации на возвращение в футбол? Конечно, влияет. Увы, у нас бьют тех, кто вкладывает деньги в футбол. Украина уникальная страна, бьют тех, кто вкладывает в футбол. И делают это люди, которые являются пожирателями. Ожидать от них другого не стоит. Придет время, и их вынесут оттуда. Вот увидите", - сказал Гельзин.