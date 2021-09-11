Шевченко посетил Конвенцию УЕФА о будущем европейского футбола

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в заседании Конвенции УЕФА о будущем европейского футбола, которая проходила в Швейцарии.

Андрей Николаевич встретил там своего старого друга Звонимира Бобана, о чем сообщил в соцсетях.

"Рад принять участие в Конвенции УЕФА о будущем европейского футбола и снова увидеть Звонимира", – написал Шевченко в Инстаграме.

Отметим, что УЕФА объявил о запуске Конвенции о будущем европейского футбола после попыток ряда клубов создать Суперлигу. Цель Конвенции – вместе с представителями национальных ассоциаций, тренерами, болельщиками, игроками и агентами разработать план политики и управленческих реформ в европейском футболе.