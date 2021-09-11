Шевченко посетил Конвенцию УЕФА о будущем европейского футбола
Андрей Николаевич - востребованная фигура
instagram.com/andriyshevchenko
Экс-тренер
Андрей Николаевич встретил там своего старого друга Звонимира Бобана, о чем сообщил в соцсетях.
"Рад принять участие в Конвенции УЕФА о будущем европейского футбола и снова увидеть Звонимира", – написал Шевченко в Инстаграме.
Отметим, что УЕФА объявил о запуске Конвенции о будущем европейского футбола после попыток ряда клубов создать Суперлигу. Цель Конвенции – вместе с представителями национальных ассоциаций, тренерами, болельщиками, игроками и агентами разработать план политики и управленческих реформ в европейском футболе.
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