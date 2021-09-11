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Шевченко посетил Конвенцию УЕФА о будущем европейского футбола

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(1 голосов)

Андрей Николаевич - востребованная фигура

Шевченко посетил Конвенцию УЕФА о будущем европейского футбола

instagram.com/andriyshevchenko

Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в заседании Конвенции УЕФА о будущем европейского футбола, которая проходила в Швейцарии.

Андрей Николаевич встретил там своего старого друга Звонимира Бобана, о чем сообщил в соцсетях.

"Рад принять участие в Конвенции УЕФА о будущем европейского футбола и снова увидеть Звонимира", – написал Шевченко в Инстаграме.

Отметим, что УЕФА объявил о запуске Конвенции о будущем европейского футбола после попыток ряда клубов создать Суперлигу. Цель Конвенции – вместе с представителями национальных ассоциаций, тренерами, болельщиками, игроками и агентами разработать план политики и управленческих реформ в европейском футболе.

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В статье: Андрей Шевченко
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Комментарии (2)
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Дон Купер (Хмельницький)
11.09.2021 в 01:29
Ну треба хоч десь засвітитися, може хтось зверне увагу. Інакше - умовне Вануату і забуття... Жартую, звичайно, але Шева так підіс.ав собі тренерську репутацію, що навіть середняки з топ ліг ( зараз ніби відставки не очікуються ) тричі подумають чи варто.
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Wreck (Киев)
11.09.2021 в 01:21
У Шевы везде связи
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