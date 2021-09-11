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Победа Александрии в дерби, новый клуб Чигринского. Главные новости за 10 сентября

Общие новости
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Новый срок дисквалификации Гельзина, увольнение Гюнеша и смерть экс-футболиста "Металлиста" - все это в главных новостях за пятницу, 10-е сентября

Победа Александрии в дерби, новый клуб Чигринского. Главные новости за 10 сентября

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 10-е сентября.

"Александрия" обыграла "Ингулец" в стартовом матче тура

Седьмой тур украинского чемпионата начался в Александрии, где футбол вернулся на стадион "Ника". Местная команда Юрия Гуры принимала "Ингулец" в областном дерби. Как и любое принципиальное противостояние, матч выдался боевым и неуступчивым, однако "горожане" выглядели интереснее, а потому одержали победу. Единственный гол на старте второго тайма забил Сергей Гринь, который впервые появился в старте новой команды. Благодаря трем набранным очкам, "горожане" забрались на второе место УПЛ.

В 27-летнем возрасте скончался Денис Барвинко

Печальная новость. Экс-игрок харьковского "Металлиста" Денис Барвинко умер в 27-летнем возрасте. Причину смерти официально не назвали, однако в СМИ появилась информация, что последние несколько дней Барвинко провел в коме из-за резкого поднятия сахара в крови. За свою игровую карьеру Барвинко провел 11 матчей в составе харьковского "Металлиста". После получил серьезную травму колена, которая помешала ему вернуться на высокий уровне. В последнее время работал тренером клуба "Энергии" в чемпионате днепропетровской области.

Дмитрий Чигринский подписал контракт с ФК "Ионикос"

Греческий "Ионикос" объявил о подписании контракта с Дмитрием Чигринским. Сделка рассчитана до лета следующего года. Дмитрий находился без команды с июля 2021-го, после того, как покинул "АЕК". Теперь центральный защитник останется в Греции, где выступает уже на протяжении пяти лет. "Ионикос" - новичок высшей греческой лиги. Ранее, что символично, с клубом работал Олег Блохин.

Дисквалификация Владислава Гельзина была сокращена

Апелляционный комитет УАФ сократил дисквалификацию экс-президента "Олимпика" Владислава Гельзина. Об этом сказано в заявлении на сайте организации. Если раньше срок отстранения Гельзина был равен пяти годам, то сейчас он сокращен до трех. 250 тысяч гривен штрафа и пять лет условного отстранения остались в силе. Решение не понравилось Гельзину, который заявил, что может подать документы в Лозаннский апелляционный суд. Он надеется, что дисквалификацию полностью сократят.

Турецкая сборная осталась без главного тренера

Сборную Турцию сватали в темные лошадки Евро-2020, однако они провалились в пух и прах, не набрав ни одного очка на турнире. Неудачи продолжились и после этого в отборе на ЧМ-2022. В шестом туре "лунные звезды" проиграли Нидерландам со счетом 1:6. Это стало последней каплей. Наставник команды Шенол Гюнеш был отправлен в отставку. В ближайшее время будет названо имя его преемника.

Одноклубник Андрея Ярмоленко стал лучшим игроком августа в АПЛ

АПЛ определила лучшего игрока и лучшего тренера августа. Награду самого ценного футболиста забрал себе Майкл Антонио, защищающий цвета лондонского "Вест Хэма". В трех турах нападающий показал феноменальный результат, забив четыре гола и отдав три голевые передачи. Награда лучшего наставника также уехала в Лондон, правда на север. Там её встречает Нуну Эшпириту Санту, который вместе с "Тоттенхэмом" лидирует в АПЛ. После трех туров "шпоры" имеют три победы, три забитых гола и ноль пропущенных. Максимальный прагматизм от португальского специалиста.

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