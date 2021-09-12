Победы Динамо и Шахтера, гол Яремчука, дубль Роналду. Главные новости за 11 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 11 сентября

Мирча Луческу провел небольшую ротацию в матче с "Металлистом 1925". В частности, в основе вышли Леднев, Андриевский, на острие сыграл Шкурин. Счет был открыт сразу после перерыва - отличился Цыганков, почти сразу Гармаш, который вышел на поле после перерыва, удвоил преимущество. Как ни старались хозяева, хотя бы сократить отставание им не удалось - победа "Динамо" 2:0.

Горняки принимали на своем поле "Днепр-1". Подопечные Де Дзерби сильно начали игру и уже на 15-й минуте Фернандо забил первый мяч в игре. Впрочем, днепряне постепенно освоились и начали отвечать фавориту своими атаками. Хорошие шансы сравнять были у Довбика и Когута, но в первом случае помогла стойка, в другом - Пятов. В конце концов, перед финальным свистком Траоре закрепил преимущество дончан - 2:0. "Шахтер" вернулся на второе место, откуда его подвинула "Александрия", горняки отстают от "Динамо" на три очка.

Команда Виктора Скрипника, которая приехала в гости к "Руху", из-за ненадежной игры в защите позволила Борячуку забить на исходе первого тайма. Во втором луганчане отыгрались усилиями Аллахьяра Саядманеша, много атаковали, но надежно действовал Юрий Панькив. Финальный свисток в итоге зафиксировал ничью 1:1. "Заря" идет шестой с отставание от третьего места в три очка, "Рух" - восьмой.

В Первой лиге состоялось два матча восьмого тура. "Полесье" принимало "Прикарпатье" и выиграло благодаря дублю Дмитрия Шастала, ему удалось забить на 57-й и 59-й. Команда Калитвинцева поднялась на третье место с отставанием от "Кривбасса" в одно очко. Сразу за житомирянами идет "Оболонь" - киевляне аналогичным образом со счетом 2:0 одолели "ВПК-Агро", забивали Черний и Мединский. Сегодня "Металлист" сыграет с "Краматорском", а "Кривбасс" примет "Ужгород".

Роман остался в запасе в матче его команды против "Санта Клары", но вышел на замену на 63-й, а уже на 68-й забил пятый гол своей команды. Для Яремчука это второй гол орлов. "Бенфика" выиграла все пять матчей на старте чемпионата. Уже во вторник лиссабонцы посетят в Киев, где встретятся с "Динамо" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

Сульшер таки выставил Криштиану в основе на матч против "Ньюкасла". И тот не подвел - португалец открыл счет перед перерывом, а когда во втором тайме сороки сравняли, во второй раз вывел МЮ вперед. Затем по голу добавили Фернандес и Лингард. "Сити" тем временем одержал минимальную победу над "Лестером", Зинченко просидел в запасе. Впервые в сезоне выиграл "Арсенал" - канониры одолели "Норвич" 1:0. "Челси" разбил "Астон Виллу" 3:0, у Лукаку дубль. А вот "Тоттенхэм" "сгорел" в игре с "Кристал Пэлас" - 0:3.

В центральном матче третьего тура итальянской Серии А "Наполи" принимал "Ювентус". Старая Синьора забила первой - отличился Мората. Но во втором тайме Политано выровнял положение, а перед финальным свистком Кулибали принес неаполитанцам победу. Для "Юве" это второе поражение подряд. "Аталанта" же принимала "Фиорентину" и проиграла 1:2. Все три мяча были забиты с пенальти. Малиновский вышел на замену во втором тайме, но ничем не отметился.

В прошлом сезоне "Лейпциг" занял второе место и дольше других пытался преследовать "Баварию". Поэтому визит мюнхенцев к быкам ожидался с надеждой на интригу. Впрочем, команда Нагельсманна не оставила шансов сопернику - "Лейпциг" сумел забить свой гола, когда счет был уже 0:3. После этого Чупо-Мотинг еще закрепил победу - 1:4 в итоге. Эффектный матч сыграли "Байер" и "Боруссия" из Дортмунда. Трижды леверкузенцы выходили вперед, но желто-черные отыгрывались, а потом еще и вырвали победу - 3:4. На счету Холанда дубль и результативная передача.

Парижане без Месси и Неймара, которые только возвращаются с матчей за сборные, принимал "Клермон". Новичок после стартовых четырех туров был третьим. Но гранду навязать борьбу не смог - 4:0 в итоге. Эррера оформил дубль, по голу добавили Гуйе и Мбаппе, Килиан с четырьмя мячами стал лидером бомбардирской гонки. В еще одном матче тура "Марсель" одолел "Монако" 0:2.