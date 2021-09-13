Заруба в Полтаве, покер в Первой лиге, новое достижение Златана. Главные новости за 12 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 12 сентября

Воскресную программу в УПЛ открывал поединок в Ужгороде. В первом тайме больше моментов было у одесситов, но счет открыли закарпатцы - Байдал реализовал пенальти за фол Вантуха на Вишневском. Тот же Вишневский удвоил преимущество в начале второго тайма. Но при этом "Черноморец" играл лучше в атаке и сумел отыграться благодаря точным ударам Ваната и Авагимяна. Одесситы могли и выиграть, однако в одной из последних атак Цитаишвили попал в штангу. 2: 2 в итоге.

Азовцы приехали в гости к "Колосу", который до сих пор не определился с новым главным тренером. Еще в первом тайме "Мариуполь" забил дважды усилиями Топалова и Кулакова. Во втором тайме Лысенко один гол отыграл, но Топалов уже в компенсированное арбитром время поставил точку - 1:3 в пользу азовцев, которые покинули последнее место (туда опустился "Львов"). А вот "Колос" пока 14-й с пятью очками.

Матч в Полтаве стал настоящим украшением чемпионата - соперники не останавливались ни на минуту и ​​создали немало острых атак. "Ворскла" мощно начала и повела в счете 2:0 после голов Пуцлина и Степанюка. Но на 25-й Викентий Волошин сократил отставание, а на 32-й Безбородько выровнял положение. В дальнейшем выйти вперед могла как одна, так и другая команда, но все завершилось ничьей - 1:1. "Десна" догнала "Днепр-1", "Ворскла" отстает на один балл.

В Первой лиге в рамках седьмого тура играли лидеры. "Кривбасс" разгромил "Ужгород" со счетом 5:0. При этом в период с 19-й до 41-й минуты четыре мяча в ворота соперника забил Алексей Хобленко. "Металлист" в свою очередь разобрался с "Краматорском" на выезде - 0:3. За харьковчан в четвертом матче подряд забил Пейшоту, бразилец реализовал пенальти. "Металлист" лидирует со 100-процентным результатом, "Кривбасс" отстает на пять баллов.

В АПЛ в воскресенье состоялся лишь один матч - "Лидс" принимал "Ливерпуль". Бьелсе не удалось создать конкуренцию Клоппу - красные разбили соперника со счетом 3:0. Свой 100-й гол в АПЛ забил Салах, еще по голу добавили Фабиньо и Мане. Игру испортила ужасная травма 18-летнего Харви Эллиота из "Ливерпуля", который получил открытый перелом.

В Италии первую потерю понес "Интер" - нерадзури не смогли обыграть "Сампдорию". При этом команда Индзаги дважды выходила вперед (Димарко и Мартинес), но в обоих случаях генуэзцы забивали в ответ (Йосида и Ауджелло). А вот "Милан" спокойно разобрался с "Лацио" - 2 0. Леау открыл счет, Ибрагимович закрепил преимущество. Златан в возрасте 39 лет стал самым возрастным легионером, который забивал в рамках Серии А. Также отмечаем выход Виктора Коваленко в основе "Специи" - украинец сыграл час, а его команда проиграла "Удинезе" 0:1. Жозе Моуриньо провел 1000-й матч в карьере - его "Рома" обыграла "Сассуоло" 2:1, а победный гол был забит на 90+1-й.

"Атлетико" играл с "Эспаньолом", пропустил в первом тайме, но во втором смог отыграться, а на 90+9-й забил победный (Лемар). "Реал" дважды проигрывал "Сельте", но Бензема в обоих случаях сравнивал, а потом Винисиус Жуниор вывел сливочных вперед. А на 72-й через шесть минут после выхода на замену дебютный гол в дебютном матче забил Камавинга. Бензема еще и хет-трик успел оформить - 5:2 в итоге. У "Реала" и "Атлетико" по 10 очков, от них не отстает "Валенсия", которая разгромила "Осасуну" 4:1.