Покер Хобленко, рекорд Златана, травма хавбека Ливерпуля. Главные новости за 12 сентября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Паритет "Миная" и "Черноморца", победа "Мариуполя", боевая ничья "Ворсклы" и "Десны", но и это не все наши новости на сегодня. Покер Хобленко, успех "Металлиста", приобретения и потери "Ливерпуля", разные результаты миланских грандов, достижения Ибрагимовича и Моуриньо, результаты матчей с участием мадридских команд в Ла Лиге. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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