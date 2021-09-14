Серия Вереса, кадры Динамо, слухи о Шевченко. Главные новости за 13 сентября
А также победа Волыни и матчи в ТОП-чемпионатах
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 13 сентября
Динамо теряет форварда перед матчем с Бенфикой
Венесуэльский легионер "Динамо" Эрик Рамирес не сыграет за киевский клуб в ближайших матчах. Находясь в составе национальной сборной, он сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно, но он вынужден отбывать карантин. В то же время вернулись после травмы Виталий Буяльский и Георгий Бущан. Но Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции отметил, что пока не решил, будет ли использовать их в поединке.
Верес закрепился в середине турнирной таблицы
Седьмой тур чемпионата Украины закрыл матч между "Вересом" и "Львовом". В не слишком богатой на события игре ровенская команда одержала минимальную победу. Единственный гол забил Кучеров в начале второго тайма. Таким образом, "Верес" одержал третью победу подряд и догнал луганскую "Зарю", которая идет седьмой. Отставание от третьего места составляет всего три очка.
Волынь прервала серию неудач, Нива разгромно проиграла
Седьмой тур в Первой лиге завершали два матча. Донецкий "Олимпик" принимал "Волынь" и уступил со счетом 1:2. Лучане забили на 10-й и 12-й, особенно эффектным вышел второй в гол от Шахназари, который перебросил голкипера ударом метров с 45-ти. "Олимпик" ответил реализованным пенальти. "Волынь" выиграла впервые за шесть матчей и поднялась на десятое место. А вот тернопольская "Нива" проиграла "Альянсу" 1:5. Команда из Липовой Долины вплотную приблизилась к первой четверке.
СМИ предполагают, что Шевченко может сменить Луческу
Журналист Олег Ящук сообщил, что по его информации руководство "Динамо" рассматривает возможность приглашения Андрея Шевченко на должность главного тренера команды. Правда, будет это не сейчас, а в перспективе - мол, 76-летний тренер доработает сезон, а уже тогда команду возьмет ее бывший форвард. В то же время журналист Игорь Цыганик заявил, что Игорь Суркис полагается на Луческу и ожидает, что тот будет работать до завершения контракта. Цыганик назвал 2024-й год, хотя недавно сообщалось, что стороны договорились до 2023-го.
Эвертон не отстает от грандов
В АПЛ "Эвертон" и "Бернли" доигрывали четвертый тур. Во втором тайме гости открыли счет, но ириски не только отыгрались (Кин), но и вышли вперед (Таунсенд). А через минуту Грей закрыл вопрос о победителе - 3:1 в пользу "Эвертона", который набирает десять очков - столько же у "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуля".
Экс-форвард Карпат приносит первую победу Эльче
Еще два матча состоялись в испанской Ла Лиге. "Эльче" на выезде одолел "Хетафе". Единственный гол в игре забил Лукас Перес - бывший форвард "Карпат" и "Динамо" (за первую команду киевлян, правда, испанец не играл). Для "Эльче" это первая победа в сезоне. Также впервые победил и "Бетис" - зелено-белые одолели "Гранаду" 2:1, при этом второй гол случился на 89-й минуте.
Популярное сейчас
- На матче Динамо - Бенфика ожидается 43 тысячи зрителей
- Не тратьте время, доказывая свою ценность. Златан Ибрагимович опубликовал фото гепарда, не ставшего гоняться с собаками
- Верес закрепился в середине. Турнирная таблица УПЛ 2021/22
- Скончался экс-футболист Металлиста Денис Барвинко
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
Новости по теме
- 06:08 Украинские Заруба в Полтаве, покер в Первой лиге, новое достижение Златана. Главные новости за 12 сентября
- 07:08 Украинские Победы Динамо и Шахтера, гол Яремчука, дубль Роналду. Главные новости за 11 сентября
- 06:30 Украинские Победа Александрии в дерби, новый клуб Чигринского. Главные новости за 10 сентября