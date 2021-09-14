Серия Вереса, кадры Динамо, слухи о Шевченко. Главные новости за 13 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 13 сентября

Венесуэльский легионер "Динамо" Эрик Рамирес не сыграет за киевский клуб в ближайших матчах. Находясь в составе национальной сборной, он сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно, но он вынужден отбывать карантин. В то же время вернулись после травмы Виталий Буяльский и Георгий Бущан. Но Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции отметил, что пока не решил, будет ли использовать их в поединке.

Седьмой тур чемпионата Украины закрыл матч между "Вересом" и "Львовом". В не слишком богатой на события игре ровенская команда одержала минимальную победу. Единственный гол забил Кучеров в начале второго тайма. Таким образом, "Верес" одержал третью победу подряд и догнал луганскую "Зарю", которая идет седьмой. Отставание от третьего места составляет всего три очка.

Седьмой тур в Первой лиге завершали два матча. Донецкий "Олимпик" принимал "Волынь" и уступил со счетом 1:2. Лучане забили на 10-й и 12-й, особенно эффектным вышел второй в гол от Шахназари, который перебросил голкипера ударом метров с 45-ти. "Олимпик" ответил реализованным пенальти. "Волынь" выиграла впервые за шесть матчей и поднялась на десятое место. А вот тернопольская "Нива" проиграла "Альянсу" 1:5. Команда из Липовой Долины вплотную приблизилась к первой четверке.

Журналист Олег Ящук сообщил, что по его информации руководство "Динамо" рассматривает возможность приглашения Андрея Шевченко на должность главного тренера команды. Правда, будет это не сейчас, а в перспективе - мол, 76-летний тренер доработает сезон, а уже тогда команду возьмет ее бывший форвард. В то же время журналист Игорь Цыганик заявил, что Игорь Суркис полагается на Луческу и ожидает, что тот будет работать до завершения контракта. Цыганик назвал 2024-й год, хотя недавно сообщалось, что стороны договорились до 2023-го.

В АПЛ "Эвертон" и "Бернли" доигрывали четвертый тур. Во втором тайме гости открыли счет, но ириски не только отыгрались (Кин), но и вышли вперед (Таунсенд). А через минуту Грей закрыл вопрос о победителе - 3:1 в пользу "Эвертона", который набирает десять очков - столько же у "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуля".

Еще два матча состоялись в испанской Ла Лиге. "Эльче" на выезде одолел "Хетафе". Единственный гол в игре забил Лукас Перес - бывший форвард "Карпат" и "Динамо" (за первую команду киевлян, правда, испанец не играл). Для "Эльче" это первая победа в сезоне. Также впервые победил и "Бетис" - зелено-белые одолели "Гранаду" 2:1, при этом второй гол случился на 89-й минуте.