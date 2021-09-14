Один из лучших хавбеков того времени: сегодня Владимир Мунтян отмечает юбилей
Легенда киевлян
DK TV
Владимир Федорович Мунтян родился 14 сентября 1946-го в Котовске (Одесская область). Сегодня ему исполняется 75 лет. Советский и украинский полузащитник, впоследствии – заслуженный тренер Украины. Сейчас работает в селекции "Динамо".
Еще школьником был приглашен в команду "Динамо", в составе киевлян провел всю карьеру. По мнению специалистов того времени, считался одним из лучших полузащитников европейского футбола. Был признан лучшим футболистом 1969 года в СССР.
В составе "Динамо" Мунтян 7 раз выигрывал чемпионат СССР, дважды становился обладателем Кубка страны, выигрывал Кубок обладателей Кубков УЕФА (1975) и Суперкубок УЕФА (1975). Владимир Федорович – номинант на Золотой Мяч France Football (1969 год, 23-31 место).
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