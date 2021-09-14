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Один из лучших хавбеков того времени: сегодня Владимир Мунтян отмечает юбилей

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(1 голосов)

Легенда киевлян

Один из лучших хавбеков того времени: сегодня Владимир Мунтян отмечает юбилей

DK TV

Новина українською

Владимир Федорович Мунтян родился 14 сентября 1946-го в Котовске (Одесская область). Сегодня ему исполняется 75 лет. Советский и украинский полузащитник, впоследствии – заслуженный тренер Украины. Сейчас работает в селекции "Динамо".

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Еще школьником был приглашен в команду "Динамо", в составе киевлян провел всю карьеру. По мнению специалистов того времени, считался одним из лучших полузащитников европейского футбола. Был признан лучшим футболистом 1969 года в СССР.

В составе "Динамо" Мунтян 7 раз выигрывал чемпионат СССР, дважды становился обладателем Кубка страны, выигрывал Кубок обладателей Кубков УЕФА (1975) и Суперкубок УЕФА (1975). Владимир Федорович – номинант на Золотой Мяч France Football (1969 год, 23-31 место).

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В статье: Владимир Мунтян Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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Hanter44 (Baburka)
14.09.2021 в 10:04
Поздравляю! Здоровья и долголетия.Я его помню с его первых шагов в большом футболе и искренне радовался его успехам.Это действительно легенда Динамо и всего украинского футбола.
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леонид Угринович
14.09.2021 в 09:57
Сейчас таких футболистов в Украине нет, на жаль. С Днем рождения тебя Муня. Здоровья и благополучия тебе и твоей семье еще на долгие годы.
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armik (Киев)
14.09.2021 в 09:52
Да кабы еще и кандидат каких-то наук, между прочим.
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armik (Киев)
14.09.2021 в 09:44
Не один из лучших, а лучший.Школьником занимался в ДЮСШ Оболони(Зміна), потом был приглашен в Динамо.Это так, для общего развития считающих себя спортивными журналистами.
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