Павелко, Каденко и Дикий в Молдове обсудили популяризацию массового футбола
Украинская делегация приняла участие в саммите УЕФА Grow
uaf.ua
В Кишиневе проходит саммит УЕФА Grow, в котором принимают участие представители национальных ассоциаций Молдовы, Украины, Эстонии, Литвы, Казахстана, Азербайджана и УЕФА.
Украинскую футбольную общественность на этом мероприятии представили президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, президент ПФЛ Александр Каденко, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и заместитель генерального секретаря УАФ Андрей Бондаренко.
Участники саммита обсудили различные аспекты и опыт внедрения в различных странах программы УЕФА Grow и возможности для развития сотрудничества в популяризации массового футбола.
Во время саммита Андрей Павелко поделился успешным опытом реализации программы в Украине в трех пилотных областях и тем, как УЕФА Grow способствует увеличению вовлеченности различных слоев населения к футболу. Также Андрей Павелко рассказал о новых инициативах по развитию футбола в Украине, что вызвало большой интерес у участников встречи.
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