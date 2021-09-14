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Павелко, Каденко и Дикий в Молдове обсудили популяризацию массового футбола

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Украинская делегация приняла участие в саммите УЕФА Grow

Павелко, Каденко и Дикий в Молдове обсудили популяризацию массового футбола

uaf.ua

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В Кишиневе проходит саммит УЕФА Grow, в котором принимают участие представители национальных ассоциаций Молдовы, Украины, Эстонии, Литвы, Казахстана, Азербайджана и УЕФА.

Украинскую футбольную общественность на этом мероприятии представили президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, президент ПФЛ Александр Каденко, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и заместитель генерального секретаря УАФ Андрей Бондаренко.

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Участники саммита обсудили различные аспекты и опыт внедрения в различных странах программы УЕФА Grow и возможности для развития сотрудничества в популяризации массового футбола.

Во время саммита Андрей Павелко поделился успешным опытом реализации программы в Украине в трех пилотных областях и тем, как УЕФА Grow способствует увеличению вовлеченности различных слоев населения к футболу. Также Андрей Павелко рассказал о новых инициативах по развитию футбола в Украине, что вызвало большой интерес у участников встречи.

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В статье: Андрей Павелко Александр Каденко Евгений Дикий УАФ
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Источник:
УАФ

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