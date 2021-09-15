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Источник: В тренерских услугах Андрея Шевченко заинтересованы клубы МЛС

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Уже даже ведутся переговоры

Источник: В тренерских услугах Андрея Шевченко заинтересованы клубы МЛС

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный итальянский журналист-инсайдер Николо Скира в своем твиттере сообщает, что три клуба МЛС проявили интерес к тренерским услугам Андрея Шевченко. Источник отмечает, что переговоры открыты. Шевченко может получить работу за океаном с нового сезона.

Напомним, ранее Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020. Летом текущего года у тренера завершился контракт с УАФ, и пролонгации не было. Была информация, что Шевченко отказался продолжать тренировать Украину из-за разногласий с главой УАФ Андреем Павелко. Но впоследствии сам тренер дал пресс-конференцию, где объяснил, что не продлевать контракт было инициативой УАФ. Он хотел работать дальше.

Ранее Шевченко неоднократно выражал желание в будущем перейти на клубную работу.

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В статье: Андрей Шевченко
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