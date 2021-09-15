Паритет Динамо, успех молодежки киевлян, рокировки в Шерифе. Главные новости за 14.09. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Команда Луческу оформила нулевую ничью с "Бенфикой", хотя могла и победить, но и это не все наши новости на сегодня. Позор "Манчестер Юнайтед", трудовой вторник "Челси", легкая прогулка "Баварии" на "Камп Ноу", успех молодежки киевского "Динамо", трансферы "Шерифа" перед встречей с "Шахтером" и резкие отставки в Серии А. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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