Вернидуб шокировал Шахтёр, битва Ливерпуля и Милана, награда Реброва. Главные новости за 15 сентября

"Шахтёр" стартовал в групповом раунде Лиги Чемпионов с шокирующего поражения от "Шерифа" (2:0). Команде Роберто Де Дзерби так и не удалось показать свой футбол на ужасном газоне в Тирасполе, в то время как коллектив Юрия Вернидуба сумел организовать по одной голевой атаке в каждом из таймов – до перерыва отметился Адама Траоре, а после – вышедший на замену Момо Янсане. Эта победа стала первой для молдавского футбола в истории Лиги Чемпионов. В другом поединке группы D "Реал" на выезде минимально обыграл "Интер" благодаря голу Родриго на 89-й минуте.

"Манчестер Сити" разгромил "РБ Лейпциг" (6:3) на своём поле. На хет-три Нкунку чемпионы Англии ответили мячами Аке, Мареза, Грилиша, Канселу, Жезуса и автоголом Мукиеле. Впервые в сезоне за "горожан" в старте вышел Александр Зинченко. В целом украинец провёл неплохую игру, но именно его оппонент по флангу Нкунку оформил 3 мяча в ворота Эдерсона.

Ещё одна сенсация ЛЧ с украинским следом произошла в Бельгии: чемпиона страны "Брюгге" поделил очки с "Пари Сен-Жермен" (1:1). Эдуард Соболь провёл на поле весь матч. На 27-й минуте украинец отдал результативную передачу на капитана Ханса Ванакена, который ответил на ранний гол Андера Эрреры. Отметим, что за Париж в этом матче со старта дебютировало трио суперзвёзд Неймар-Мбаппе-Месси.

В одном из центральных матчей тура "Ливерпуль" дома победил "Милан", совершив традиционный для противостояния камбек. "Мерсисайдцы" начали игру с 11:0 по ударам, гола Александра-Арнольда и промаха Салаха с пенальти. Но до перерыва "россонери" усилиями Ребича и Диаса повели в счёте. "Ливерпуль" во втором тайме быстро сравнял усилиями Салаха, а победный на счету капитана Хендерсона.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский ответил на критику ио главного тренера Александра Петракова. Ранее Петраков обвинил хавбека в том, что тот из-за личной обиды не вышел в матче против Франции и отметился ещё рядом сомнительных заявлений. Малиновский попробовал погасить конфликт, призвав наставника обсуждать проблемы внутри команды и доносить ему всё лично, а не через разговоры за спиной с его партнёрами по команде. На чьей бы стороне ни была правда, но национальной команде на пользу эта история не идёт в любом случае.

Украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров был признан лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов в августе. В борьбе за эту награду он обошел Махди Али из "Шабаб Аль-Ахли" и Абдулазиза Аль-Анбери из "Аль-Шарджи". Клуб украинского специалиста с 9 очками лидирует в турнирной таблице турнира. У "Аль-Айна" 3 победы в стартовых 3 турах с общим счетом 6:1.