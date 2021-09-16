Холодный душ для Шахтера, ответ Петракову, передача Соболя. Главные новости за 15.09. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеВернидуб шокировал Шахтёр, битва Ливерпуля и Милана, награда Реброва. Главные новости за 15 сентября
Команда Де Дзерби неожиданно уступила банде Вернидуба в Тирасполе, но и это не все наши новости на сегодня. Неоднозначный поединок от Александра Зинченко, голевая передача Соболя в матче против Месси, Мбаппе и Неймара, ремейк финалов от "Ливерпуля" и "Милана", ответ Малиновского Петракову и награда для Сергея Реброва. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
16.09.2021 в 09:41
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