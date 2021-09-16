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Холодный душ для Шахтера, ответ Петракову, передача Соболя. Главные новости за 15.09. Аудио

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Холодный душ для Шахтера, ответ Петракову, передача Соболя. Главные новости за 15.09. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеВернидуб шокировал Шахтёр, битва Ливерпуля и Милана, награда Реброва. Главные новости за 15 сентября

Команда Де Дзерби неожиданно уступила банде Вернидуба в Тирасполе, но и это не все наши новости на сегодня. Неоднозначный поединок от Александра Зинченко, голевая передача Соболя в матче против Месси, Мбаппе и Неймара, ремейк финалов от "Ливерпуля" и "Милана", ответ Малиновского Петракову и награда для Сергея Реброва. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
16.09.2021 в 09:41
Один украинец в "Шерифе"и тот тренер!Ну какой это МОЛДАВСКИЙ клюб?Это же сборная МИРА!!!и ИГРАЛИ ОНИ ПРОТИВ БРАЗИЛОВ!!!Чепуха это всё!Где же свои:украинцы и молдоване?Одни галушки кушают,а другие плачинды???!!!Обидно!Тренируем иностранцев!!!
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