Шевчук: Поступают приглашения на уровне Второй лиги, звонили из Молдовы
Молдавский футбол сейчас на подъёме
ДК от Шурика
Экс-тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук рассказал о том, что он готов возобновить тренерскую карьеру.
"Каждую неделю поступают приглашения, но они на уровне Второй лиги, КФК (коллективы физической культуры – прим.). Сегодня звонили из Молдовы.
Такие предложения есть, но я хочу другой вариант. Мне не важны финансы. Важно, чтобы была инфраструктура, возможность спокойно работать и показывать результат. Я очень люблю работать с молодыми игроками, как это было у меня в "Олимпике".
Конечно, мне хочется тренировать. Будет хорошее предложение – я буду готов. Я записываю какие-то нюансы после каждого просмотренного мной матча – схемы, действия", – сказал Шевчук.
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