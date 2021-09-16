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Шевчук: Поступают приглашения на уровне Второй лиги, звонили из Молдовы

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Молдавский футбол сейчас на подъёме

Шевчук: Поступают приглашения на уровне Второй лиги, звонили из Молдовы

ДК от Шурика

Новина українською

Экс-тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук рассказал о том, что он готов возобновить тренерскую карьеру.

"Каждую неделю поступают приглашения, но они на уровне Второй лиги, КФК (коллективы физической культуры – прим.). Сегодня звонили из Молдовы.

Такие предложения есть, но я хочу другой вариант. Мне не важны финансы. Важно, чтобы была инфраструктура, возможность спокойно работать и показывать результат. Я очень люблю работать с молодыми игроками, как это было у меня в "Олимпике".

Конечно, мне хочется тренировать. Будет хорошее предложение – я буду готов. Я записываю какие-то нюансы после каждого просмотренного мной матча – схемы, действия", – сказал Шевчук.

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В статье: Юрий Шевчук
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
16.09.2021 в 21:13
Какой уровень у тренера туда и приглашают. КФК это самое то !!! И деньги не главное ))
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Dimka26 (Чернигов)
16.09.2021 в 20:57
Интересно, а чего такого достиг Шевчук, чтобы его приглашали в УПЛ? Доказывай во второй лиге что ты хороший тренер.
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.09.2021 в 20:39
Обісцятись не боїшся?
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+2
-1
Лекарь (село Дарница)
16.09.2021 в 20:58
Так он же, вроде, бухать бросил.
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0
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