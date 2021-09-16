Шевчук: Поступают приглашения на уровне Второй лиги, звонили из Молдовы

Экс-тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук рассказал о том, что он готов возобновить тренерскую карьеру.

"Каждую неделю поступают приглашения, но они на уровне Второй лиги, КФК (коллективы физической культуры – прим.). Сегодня звонили из Молдовы.

Такие предложения есть, но я хочу другой вариант. Мне не важны финансы. Важно, чтобы была инфраструктура, возможность спокойно работать и показывать результат. Я очень люблю работать с молодыми игроками, как это было у меня в "Олимпике".

Конечно, мне хочется тренировать. Будет хорошее предложение – я буду готов. Я записываю какие-то нюансы после каждого просмотренного мной матча – схемы, действия", – сказал Шевчук.