Еврокубковый провал Зари, интерес к Шевченко в Турции. Главные новости за 16 сентября 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 16 сентября

В третьем подряд еврокубковом матче сезона 2021/2022 “Заря” пропускает три гола и проигрывает. В четверг команда Виктора Скрипника уступила норвежскому “Буде-Глимту” в первом туре Лиги конференций. Все голы были забиты во втором тайме. Сальтнес и Сольбаккен шокировали украинскую команду голами на 48-й и 49-й минутах, через десять минут третий мяч в ворота Мацапуры отправил Пеллегрино. “Заря” смогла отквитать только один гол в конце матча. В итоге – 3:1, победа “Буде-Глимта”.

Во втором матче группы С “Рома” разгромила софийский “ЦСКА” со счетом 5:1. Со всеми результатами игрового дня в Лиге Европы и Лиге конференций вы можете ознакомиться в соответствующих разделах.

Экс-тренер украинской национальной команды Андрей Шевченко попал в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера сборной Турции, информирует kicker. Приоритетным вариантом турецкой федерации называется главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц, но он имеет действующий контракт с DFB до лета 2023 года. Предыдущий главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш покинул команду 10 сентября.

ФИФА опубликовал очередной рейтинг национальных сборных. Сборная Украины опустилась с 25 на 27 позицию. Среди представителей УЕФА Украина находится на 15 месте. В лидерах по-прежнему сборная Бельгии. Также в первой пятерке Бразилия, Англия, Франция и Италия.

ФИФА выпустил пресс-релиз, в котором заявила, что проведение Чемпионата мира каждые два года поддерживают болельщики. В опросе приняли участие 23 тысячи человек. На основе предварительных данных ФИФА сообщает, что большинство фанатов хотели бы, чтобы Чемпионат мира проводился чаще, например, раз в два года. Сообщается, что молодые люди более открыты к переменам и заинтересованы в них, в отличие от старшего поколения.

Новые контракты Горетцке и Дайчу, Фати хочет остаться в Барсе

Полузащитник сборной Германии Леон Горетцка продлил контракт с “Баварией” до июня 2026 года. 26-летний хавбек получил повышение зарплаты с 10 до 18 млн евро в год, информирует Bild. Также новый контракт получил и главный тренер “Бернли” Шон Дайч – до 2025 года. Занимается новым контрактом для своего клиента суперагент Жорже Мендеш. 18-летний Ансу Фати хочет остаться в “Барсе” и готов приспособится к непростой финансовой ситуации в клубе.

Совет директоров “Барселоны” не пришел к единому мнению относительно будущего Рональда Кумана в клубе. Отставка нидерландского специалиста будет стоить “Барсе” 12 млн евро и ряд директоров клуба проголосовало за это решение, информирует TV3. Другие члены руководства готовы дать Куману еще несколько недель. Также совет директоров подвел итоги прошлому финансовому году. Убытки составили 481 миллион евро.