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Многолетний лидер горняков. Сегодня юбилей у Виктора Грачева

Общие новости
(2 голосов)

65 лет

Многолетний лидер горняков. Сегодня юбилей у Виктора Грачева

ФК Шахтар

Новина українською

Виктор Александрович Грачев родился 17 сентября 1956 года (Дзержинск, сейчас – Торецк). Грачев – советский и украинский футболист, мастер спорта СССР и Заслуженный тренер Украины.

Огромную часть карьеры провел за донецкий "Шахтер", был лидером команды и в 1985-м даже получил предложение от Лобановского переехать в Киев. Также Грачев защищал цвета туркменского клуба "Колхозчи", московских "Торпедо" и "Спартака", венгерских "Дебрецена" и "БВСК". Закончил карьеру в стане "горняков" в 1995-м году.

С донецкой командой как футболист Грачев выиграл Кубок СССР (1980, 1983), Суперкубок СССР (1984) и Кубок Украины (1995). Виктор Александрович – член бомбардирского Клуба Олега Блохина (105 забитых мячей). Тренировал молодежные команды "Шахтера".

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В статье: Виктор Грачев Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
17.09.2021 в 11:46
поздравили тебя ШД-залетели Шерифу
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odinvodin (Доброполье)
17.09.2021 в 10:31
Икона Шахтёра 80-тых.Здоровья!
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.09.2021 в 09:59
Як був на рівні Колхозчі так ним і залишився у старості. Головний Ля Шене Ахметова.
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-2


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