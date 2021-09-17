Многолетний лидер горняков. Сегодня юбилей у Виктора Грачева

Виктор Александрович Грачев родился 17 сентября 1956 года (Дзержинск, сейчас – Торецк). Грачев – советский и украинский футболист, мастер спорта СССР и Заслуженный тренер Украины.

Огромную часть карьеры провел за донецкий "Шахтер", был лидером команды и в 1985-м даже получил предложение от Лобановского переехать в Киев. Также Грачев защищал цвета туркменского клуба "Колхозчи", московских "Торпедо" и "Спартака", венгерских "Дебрецена" и "БВСК". Закончил карьеру в стане "горняков" в 1995-м году.

С донецкой командой как футболист Грачев выиграл Кубок СССР (1980, 1983), Суперкубок СССР (1984) и Кубок Украины (1995). Виктор Александрович – член бомбардирского Клуба Олега Блохина (105 забитых мячей). Тренировал молодежные команды "Шахтера".