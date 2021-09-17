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Аутентичный герой. Семь лет назад не стало Андрея Гусина

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(4 голосов)

Без него невозможно было представить Динамо Лобановского

Аутентичный герой. Семь лет назад не стало Андрея Гусина

fcdynamo.com

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Сегодня, 17 сентября, исполнилось семь лет со дня трагической гибели выдающегося футболиста "Динамо", семикратного чемпиона Украины, четырехкратного обладателя Кубка Украины, обладателя Суперкубка Украины и участника четвертьфинала чемпионата мира-2006 Андрея Гусина.

Андрей Гусин родился 11 декабря 1972 в Золочеве (Львовская область). В составах "Карпат", "ЦСКА-Борисфена" и киевского "Динамо" провел в чемпионате Украины 214 матчей, в которых забил 35 мячей.

В еврокубках сыграл 66 матчей, забил 5 мячей. В составе национальной сборной Украины сыграл 71 матч, в которых забил 9 мячей.

Участник финальной части чемпионата мира 2006 года. Участник отборочных турниров к Евро-1996, ЧМ-1998, Евро-2000, ЧМ-2002, Евро-2004, ЧМ-2006, Евро-2008.

Трагически погиб 17 сентября 2014.

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В статье: Олег Гусев Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
17.09.2021 в 20:41
Скромный был всегда добрым.
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