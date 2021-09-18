Петраков игнорирует Малиновского, Металлист впервые оступается. Главные новости за 17 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 17-е сентября.

Украинская сборная начала этап подготовки к осенним матчам отбора на чемпионат мира-2022. Первый пункт программы - формирование списка футболистов, которых и.о. главного тренера, Александр Петраков, хочет видеть на сборах. Туда попало 25 футболистов. Еще восемь игроков вошли в резервный список и могут быть довызваны позже. Главная новость - отсутствие Руслана Малиновского, у которого сейчас непонятки с Петраковым . Стоит отметить, что в основной список попало десять игроков "Динамо" и шесть - "Шахтера".

Стартовал восьмой тур украинского первенства. На полях черниговского стадиона "Десна" принимала "Рух", который в итоге сумела минимально обыграть, добыв первую победу за четыре тура. Единственным голом на 90-й минуте отметился Андрей Тотовицкий после паса Завийского. Стоит отметить, что игра в целом получилась не самой зрелищной - "Рух" много защищался, "Десна" не очень успешно пыталась создавать моменты. Благодаря трем очкам, коллектив Рябоконя догнал в таблице донецкий "Шахтер".

Это случилось впервые. Харьковский "Металлист" прервал победную серию в рамках Первой лиги, не обыграв на своем поле "Полесье". Житомирский клуб, который серьезно усилился летом, большую часть матча вел в счете, однако во втором тайме остался в меньшинстве после удаления Огири. Харьковский коллектив таки нашел свой момент, который реализовал Демченко. Итог - ничья 1:1. "Металлист" остался на первом месте, "Полесье" Калитвинцева идет третьим.

В прошедший четверг появилась информация, что федерация футбола Турции интересуется Андреем Шевченко в качестве тренера национальной сборной. Однако этот вариант маловероятен. Главный претендент на вакантный пост - тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц. Немецкая федерация сообщила, что со специалистом был расторгнут контракт по обоюдному согласию. Вероятно, что он подпишет договор в ближайшее время.

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин восстановился после повреждения. Не так давно он перенес операцию по удалению мениска, из-за которой не играл с середины августа. В эту пятницу кипер работал без ограничений, однако пока неизвестно, когда именно будет готов вернуться в игру. Его участие в субботнем матче с "Мариуполем" маловероятно.

Осень вернулась, а вместе с ней и новости о надоевшей многим болячке. Сразу 16 игроков ФК "Краматорск" сдали положительные тесты на коронавирус, после чего отправились на самоизоляцию. Из-за этого случая, руководство ПФЛ решило перенести два ближайших матча с участием "Краматорска" против "Волыни" и "Оболони". Новая дата встреч пока не сообщается. Отметим, что после восьми сыгранных матчей, клуб из восточной Украины шел на восьмом месте.