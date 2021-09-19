Тяжелая победа Динамо, осечка Ман Сити, страшная Бавария. Главные новости за 18 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 18 сентября

Субботнюю программу матчей УПЛ открывал поединок между "Ингульцом" и "Колосом". В начале встречи Коваливцы не смогли реализовать пенальти - Гальчук парировал удар Петрова с отметки. Но в середине первого тайма кипер петровцев не справился с мощным выстрелом Черноморца со штрафного. Сравнять счет "Ингульцу" не удалось, к тому же гости смогли забить и второй мяч перед самым финальным свистком (Чурко). Этой победой "Колос" прервал серию из четырех поражений подряд.

Далее команда Йовичевич принимала "Верес", который перед этим выиграл три игры подряд. Счет 0:0 держался до 78-й минуты, пока Марио Чужое не забил, как оказалось, победный гол. "Днепр-1" таким образом набирает 16 очков, столько же у "Десны". "Шахтер" впереди три балла. Горняки вчера разгромили 5:0 "Мариуполь", который выставил преимущественно юношей на игру. Первые голы в УПЛ за "Шахтер" забили Сикан, Мудрик, дублем отметился Судаков, еще один мяч у Тете.

Команда Юрия Гуры приехала в Киев с одной целью - отстоять ничью. Это почти удалось сделать, если бы не попытка Сергея Рыбалки потянуть Дениса Гармаша за футболку на 90+7-й минуте. Арбитр после подсказки видео ассистента назначил пенальти, который реализовал Виктор Цыганков. После этого игра еще продолжалась семь минут (то есть в сумме арбитр компенсировал 14), но "Динамо" сохранило победный счет и преимущество над "Шахтером" в три очка.

В Первой лиге состоялись два матча. "Прикарпатье" смогло отобрать два очка у претендента на повышение в классе "Кривбасса". Щедрый открыл счет, но Барчук почти сразу сравнял ударом с пенальти. Больше команды не забивали. "Кривбасс" как и до тура отстает от "Металлиста" на пять очков. Между тем "Волынь" одержала вторую победу подряд. Команда из Луцка одолела "ВПК-Агро" благодаря голу Кобзаря. Крестоносцы подтянулись к группе лидеров и сейчас занимают шестое место (13 очков в активе).

В Англии сенсация произошла в поединке действующего чемпиона с "Саутгемптоном". Команда Гвардиолы за матч нанесла 16 ударов по воротам, но только один шел в рамку. В итоге игра завершилась со счетом 0:0. Зато "Ливерпуль" разгромил 3:0 "Кристал Пэлас" (Мане, Салах и Кейта) и оторвался от горожан на три очка. Также отмечаем вторую подряд победу "Арсенала" - над "Бернли" 1:0, а "Эвертон" проиграл 0:3 "Астон Вилле".

Команда из Бергамо в четвертом туре играла на выезде с "Салернитаной". Руслан вышел в старте и отыграл почти час. За это время результативными действиями не отметился, а его команда смогла забить единственный гол на 75-й минуте (отличился Сапата). "Интер" отгрузил шесть голов "Болоньи", в ответ получил только один. Дублем в этом матче отметился Джеко. Третью подряд победу одержала "Фиорентина". На этот раз фиалки одолели "Дженоа" 2:1.

Мюнхенцы принимали "Бохум". Перед этим они забили пять голов "Герте", затем четыре "Лейпцигу", на этот раз на их счету семь мячей! При этом у Роберта Левандовского только один. Собственно, шесть голов были забиты разными футболистами - еще один игроки "Бохума" организовали сами себе. Между тем "Лейпциг" не смог одолеть "Кельн" - ничья 1:1, а "Боруссия" из Менхенгладбаха проиграла "Аугсбургу" 0:1.