Разгром от Зари, ничья Юве и Милан, тяжелые победы Реала и ПСЖ. Главные новости за 19 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 19 сентября

В рамках восьмого тура УПЛ были сыграны еще три поединка. "Ворскла" принимала "Минай" и одолела закарпатской команду со счетом 2:0. В первом тайме забил Кане, во втором случился автогол Лиховидька. "Заря" в целом не имела проблем с "Черноморцем" - луганчане повели в счете уже на второй минуте (Кабаев), перед перерывом Гладкий удвоил преимущество, а точку поставил Саядманеш - 3:0. Наконец в матче "Львов" - "Металлист 1925" была зафиксирована ничья 0:0, обе команды прервали свои длительные серии поражений.

В Англии "Вест Хэм" принимал "Манчестер Юнайтед". Молотобойцы забили первыми (Бенрахма), но почти сразу пропустили от Роналду. На 68-й минуте на поле появился Андрей Ярмоленко, на 89-й Лингард вывел МЮ вперед, а на 90+4-й украинец заработал пенальти для своей команды, но Нобл не смог переиграть Де Хеа - 1:2 в пользу команды Сульшера. "Челси" забил три мяча в ворота "Тоттенхэма" - 3:0 (Силва, Канте, Рюдигер). У трех команд - "Ливерпуля", МЮ и "Челси" - по 13 очков. Второй раз подряд проиграл "Лестер", на этот раз "Брайтону" 1:2.

В Италии первую неудачу во главе "Ромы" потерпел Жозе Моуриньо. Его команда выиграла первый тайм в противостоянии с "Вероной", но после перерыва позволила той перевернуть все с ног на голову - 3:2. В центральном матче тура Мората забил в дебюте встречи с паса Дибалы, но "Милан" смог отыграться в середине второго тайма усилиями Ребича - 1:1. "Ювентус" с двумя очками остается в зоне вылета, это его худший старт за 60 лет, "Милан" делит первое место с "Интером".

Первый тайм между этими командами завершился 0:0, а на 66-й минуте Дуро вывел летучих мышей вперед. "Реал" сумел отыграться на 86-й - забил Винисиус Жуниор с паса Бензема. А за две минуты уже Карим воспользовался пасом бразильца - 1:2 в пользу сливочных, которые единолично возглавили турнирную таблицу. "Вильярреал" в четвертый раз подряд на старте сезона играет вничью, в третий раз 0:0, с таким же счетом сыграли "Севилья" и "Реал Сосьедад". "Барселона" и "Гранада" сыграют в понедельник.

Дортмундская "Боруссия" в рамках пятого тура принимала "Унион Берлин". Желто-черные выигрывали 3:0, но позволили сопернику сократить отставание до минимума, впрочем, Холанд успел оформить дубль, поэтому конец матча прошел спокойно для "Боруссии". У Эрлинга уже семь забитых мячей, как и у Левандовского. А вот "Вольфсбург" не смог обыграть "Айнтрахт" - ничья 1:1. Как следствие, волки пропустили по итогам тура "Баварию", у которой лучше разница забитых и пропущенных. "Боруссия" отстает от них на одно очко, "Байер", одолевший 1:3 "Штутгарт", занимает четвертое место с отставанием от лидеров в три балла.

Лионель Месси наконец сыграл на "Парк де Пренс". Мог забить, но со штрафного попал в крестовину, покинул поле на 70-й минуте при счете 1:1. "Лион" забил первым - отличился игрок сборной Бразилии Пакета. ПСЖ сравнял с помощью неоднозначного пенальти, который реализовал Неймар. Счет 1:1 держался до 90+3-й минуты, а затем Мбаппе набросил мяч на голову Икарди, который и принес парижскому гранду тяжелую победу. У ПСЖ в шести матчах шесть побед, "Марсель" идет вторым, отставая на пять баллов.