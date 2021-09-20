Ярмоленко почти помог, Моуриньо проиграл, Месси недоволен. Главные новости за 19.09. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Ворскла" и "Заря" обыграли своих оппонентов, а ФК "Львов" сыграл вничью, но и это не все наши новости на сегодня. "Вест Хэм" имел шанс спастись в поединке с "МЮ" благодаря Ярмоленко, однако капитан "молотобойцев" все испортил, Моуриньо потерпел первую неудачу в Италии, "Реал" совершил камбэк в матче Примеры, Холанд и компания деклассировали андердога, а Месси недоволен решением Почеттино. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.