Две собаки и лошадь едва не сорвали матч сборных Украины и Италии среди глухих
На Полтавщине произошел курьезный случай
Скриншот: instagram.com/pvp.poltava
В Полтавской области в Нижних Мельницах произошел курьезный случай во время матча отборочного турнира Дефлимпийских игр-2021 между сборными Украины и Италии среди глухих спортсменов.
В конце первого тайма на поле выбежали две собаки. Из-за чего матч был приостановлен на 41-й минуте. Представители украинской команды смогли поймать животных и вывести их за пределы поля.
Затем на 59-й минуте снова был прерван матч. В этот раз на поле выбежала лошадь, которую вскоре удалось тоже вывести со стадиона.
Отметим, что по итогу игры победила украинская команда со счетом 3:0.
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