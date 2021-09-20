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Две собаки и лошадь едва не сорвали матч сборных Украины и Италии среди глухих

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Обновлено
(2 голосов)

На Полтавщине произошел курьезный случай

Две собаки и лошадь едва не сорвали матч сборных Украины и Италии среди глухих

Скриншот: instagram.com/pvp.poltava

Новина українською

В Полтавской области в Нижних Мельницах произошел курьезный случай во время матча отборочного турнира Дефлимпийских игр-2021 между сборными Украины и Италии среди глухих спортсменов.

В конце первого тайма на поле выбежали две собаки. Из-за чего матч был приостановлен на 41-й минуте. Представители украинской команды смогли поймать животных и вывести их за пределы поля.

Затем на 59-й минуте снова был прерван матч. В этот раз на поле выбежала лошадь, которую вскоре удалось тоже вывести со стадиона.

Отметим, что по итогу игры победила украинская команда со счетом 3:0.

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В статье: Украина Собака Италия
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Комментарии (2)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
20.09.2021 в 13:26
Смяшно
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Only DK (Kyiv)
20.09.2021 в 13:20
вибігла кінь... Вы хоть читаете текст из гугл-переводчика?
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