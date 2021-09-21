Легионер для Металлиста, арбитр на Суперкубок и суд по Суперлиге. Главные новости за 20.09. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеАнгличанин в Металлисте, решение суда по Суперлиге, ничья Барсы. Главные новости за 20 сентября
Причина стычки в матче "Динамо" – "Александрия" и наказание за нее, но и это не все наши новости на сегодня. "Металлист" подписал трудовой договор с англичанином, на завтрашний Суперкубок Украины назначен арбитр, решение экономического суда Мадрида по поводу санкций от УЕФА для представителей Суперлиги, паритет "Барселоны" и лидерство "Наполи". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Докатились. Барселона - Гранада 1:1. Видео голов и обзор матча
- "Они – не болельщики". Луческу запретил игрокам после матча благодарить фанатов
- Примера. Барселона - Гранада 1:1. Араухо спасает Кумана от позора
- Награда за победу. Стала известна сумма премиальных Шерифу за матч с Шахтером
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dabo69
21.09.2021 в 12:10
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...