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Легионер для Металлиста, арбитр на Суперкубок и суд по Суперлиге. Главные новости за 20.09. Аудио

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Легионер для Металлиста, арбитр на Суперкубок и суд по Суперлиге. Главные новости за 20.09. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеАнгличанин в Металлисте, решение суда по Суперлиге, ничья Барсы. Главные новости за 20 сентября

Причина стычки в матче "Динамо" – "Александрия" и наказание за нее, но и это не все наши новости на сегодня. "Металлист" подписал трудовой договор с англичанином, на завтрашний Суперкубок Украины назначен арбитр, решение экономического суда Мадрида по поводу санкций от УЕФА для представителей Суперлиги, паритет "Барселоны" и лидерство "Наполи". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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Комментарии (1)
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dabo69
21.09.2021 в 12:10
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик про-гнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода про-гнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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