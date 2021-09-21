Легионер для Металлиста, арбитр на Суперкубок и суд по Суперлиге. Главные новости за 20.09. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Причина стычки в матче "Динамо" – "Александрия" и наказание за нее, но и это не все наши новости на сегодня. "Металлист" подписал трудовой договор с англичанином, на завтрашний Суперкубок Украины назначен арбитр, решение экономического суда Мадрида по поводу санкций от УЕФА для представителей Суперлиги, паритет "Барселоны" и лидерство "Наполи". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.