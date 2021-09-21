В Броварах состоялся детский турнир памяти известного футбольного мецената Федора Шпига

В 2020 году известный футбольный меценат Федор Шпиг погиб в автокатастрофе. Основание Ассоциации аматорского футбола Украины, возрождение футбольного турнира "Кожаный мяч", построение спортивного стадиона в родном селе и поддержка спортивных инициатив - это все было неотъемлемой частью его насыщенной жизни.

Его дети создали Фонд в память об отце, чтобы продолжать его благотворительные инициативы и создавать новые проекты для развития страны. В частности, в Броварах, где Федор Шпиг был почетным гражданином, состоялся футбольный турнир среди юниоров. Соревнования в память о меценате проводились среди игроков возрастной категории U-11 - мальчиков 2010 рождения и младше.

В турнире принимали участие шесть команд: МФК "Бровары", ФК "Тайгерс" (Бровары), ФК "Бровария" (Бровары), ДЮСШ "Аскания" (Калиновка), ФК "Богдановка", ДЮСШ (Бровары). Конечно, в турнире не было победителей и побежденных, а сами соревнования, которые растянулись на два дня, прошли насыщенно и бескомпромиссно. 18 сентября, в день города Бровары, состоялись стыковые и финальные матчи.

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Все дети, которые участвовали в турнире приглашены на матч Суперкубка Украины, который состоится на стадионе НСК "Олимпийский" - 22 сентября.

Основатель фонда Федора Шпига, его сын Андрей Шпиг, поблагодарил всех, кто принял участие в организации данного турнира - Ассоциацию аматорского футбола, Украинскую ассоциацию футбола и Броварской городской совет. Он заверил всех, что будет продолжать добрые дела отца, в том числе - развитие и популяризацию детского футбола и поддержку Всеукраинских соревнований "Кожаный мяч", отметил важность позитивных изменений в государстве: "Мы верим, что каждый человек способен изменить мир к лучшему: от создания нового футбольного кружка в своем городе или селе к разработке первого украинского марсохода. Будущее общества зависит от каждого из нас".

Ассоциация аматорского футбола Украины выразила большую благодарность Фонду Федора Шпига за продолжение поддержки дела Федора Ивановича - предоставлять возможности для развития человека и общества, чтобы каждый смог сделать свой вклад в благосостояние Украины.