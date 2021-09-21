Дети с инвалидностью могут все. Parimatch Foundation поддержал стипендиями маленьких спортсменов с инвалидностью

Что нужно ребенку для достижения спортивных успехов? Способности, соответствующие черты характера, регулярные тренировки, хороший тренер? Все так, но еще - моральная и финансовая поддержка. Третий год подряд международный благотворительный фонд Parimatch Foundation совместно с Национальным комитетом спорта инвалидов Украины награждает стипендиями детей с инвалидностью, которые профессионально занимаются спортом и хотят принять участие в профессиональных соревнованиях, в частности, Паралимпиадах. Награждение состоялось 20 сентября 2021 года в PM HUB.

Юных спортсменов, многие из которых уже мечтают о паралимпийской медали, также поздравили и поддержали заместитель министра молодежи и спорта Матвей Бидный, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич, чемпионы и призеры Паралимпиад. Последние из собственного опыта знают, через что нужно пройти на пути к успеху.

Стипендии являются составляющей комплексной программы фонда Parimatch Foundation "Так, я можу!", которая направлена на поддержку детей с инвалидностью и особенностями ментального развития путем привлечения их к спорту. Программа доступна по всей Украине, а в 15 регионах открыты группы для проведения открытых инклюзивных тренировок, которые делают спорт более доступным для всех желающих.

В этом году отметили сразу 30 маленьких спортсменов из разных регионов Украины в возрасте от 11 до 17 лет. 20 из них имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, 6 - нарушения зрения, 3 - нарушение слуха, и 1 ребенок имеет нарушения умственного и физического развития. Несмотря на диагнозы, они достигают успехов в гандболе, легкой атлетике, лыжных гонках и биатлоне, плавании, спортивном ориентировании и настольном теннисе. Стипендия будет составлять 5000 грн в месяц и будет выплачиваться в течение года. Тратить ее лауреаты будут на спортивную подготовку.

"Мы в третий раз проводим торжественную церемонию вручения именных стипендий. 35 детей уже получили финансовую поддержку для развития спортивного потенциала. В этом году стипендиатами программы стали еще 30 детей. За 3 года программы Фонд инвестирует около 6 миллионов гривен в талантливых детей-спортсменов. Кроме этого, Parimatch Foundation берет на себя все налоги, связанные с выплатой этих стипендий. Главная задача наших проектов - привлечь больше детей с инвалидностью к спорту и поддержать их в дальнейшем профессиональном становлении. Мы уверены, что наш пример объединит представителей других социально ответственных бизнесов и создаст условия для внедрения безбарьерного пространства в Украине", - поделился Вадим Мисюра, директор представительства международного благотворительного фонда Parimatch Foundation в Украине.

Спортсмены-паралимпийцы призвали детей верить в себя, несмотря на все проблемы и препятствия.

"Когда я начинала, то не знала, что спорт станет моим будущим. Я не представляла, что смогу быть в сборной Украины и представлять Украину на таком высоком уровне. Но уже прошло около 15 лет, я чемпионка Паралимпийских игр и до сих пор не верю в это. Мне нравится, что этот проект называется "Так, я можу!". Постоянно говорите себе, что вы можете!", - говорит чемпионка XVI летних Паралимпийских игр в Токио 2020, бронзовый призер Паралимпиады-2016 по настольному теннису, многократная чемпионка и призер чемпионатов мира Марина Литовченко.

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Для справки:

Parimatch Foundation - международный благотворительный фонд, созданный Parimatch в 2019 году. Деятельность фонда направлена ​​на то, чтобы у каждого ребенка, независимо от физических особенностей, социального статуса и других барьеров, был равный доступ к обучению и занятий спортом. Фонд реализует четыре комплексные программы: "Так, я можу!", "Спортивний наставник", "Нова фізична культура" и Boost4Best.