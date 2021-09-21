С 23 сентября Украина переходит в "желтую" карантинную зону
Впрочем, посещаемости футбольных матчей это не коснется
Украина на всей территории страны с 23 сентября перейдет в "желтую" зону адаптивного карантина. Такое решение было принято Госкомиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.
Спортивные залы и фитнес-центры будут работать при ограничении количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.
Также запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале.
При этом ограничения не будут действовать, если 80% участников, организаторов мероприятий или работников заведений имеют по крайней мере одну прививку от COVID или отрицательный ПЦР или экспресс-тест (действует 72 часа).
Впрочем, при переходе в желтую, как и оранжевую зоны, по медпротоколу УАФ и УПЛ количество зрителей на футбольных матчах не меняется – 2/3 от вместимости стадиона. Это касается встреч профессиональных клубов УПЛ, ПФЛ, женских команд.
Популярное сейчас
- Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок Украины
- Реакция Месси на замену ожидаема. Его не меняли без явной причины 11 лет
- Удар по Александрии и претензии к Днепру-1. Эксперты о 8-м туре УПЛ
- Динамо отреагировало на драку на Олимпийском: Гарантируем всестороннее содействие полиции
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО