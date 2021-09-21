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С 23 сентября Украина переходит в "желтую" карантинную зону

Общие новости
(1 голосов)

Впрочем, посещаемости футбольных матчей это не коснется

С 23 сентября Украина переходит в "желтую" карантинную зону

Новина українською

Украина на всей территории страны с 23 сентября перейдет в "желтую" зону адаптивного карантина. Такое решение было принято Госкомиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Спортивные залы и фитнес-центры будут работать при ограничении количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Также запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале.

При этом ограничения не будут действовать, если 80% участников, организаторов мероприятий или работников заведений имеют по крайней мере одну прививку от COVID или отрицательный ПЦР или экспресс-тест (действует 72 часа).

Читайте такжеВ Украине разрешили заполнять стадионы на 2/3 от общей вместимости

Впрочем, при переходе в желтую, как и оранжевую зоны, по медпротоколу УАФ и УПЛ количество зрителей на футбольных матчах не меняется – 2/3 от вместимости стадиона. Это касается встреч профессиональных клубов УПЛ, ПФЛ, женских команд.

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В статье: коронавирус
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Комментарии (2)
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Динамо-машина (Киев)
21.09.2021 в 19:02
С той посещаемостью, что в Украине, то нам только красная зона грозит. И то не факт. У нас ходят от 10 до 50 процентов от вместимости стадиона.
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Ардалион (землянин)
21.09.2021 в 19:00
Жёлтая зона...
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-1


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