С 23 сентября Украина переходит в "желтую" карантинную зону

Украина на всей территории страны с 23 сентября перейдет в "желтую" зону адаптивного карантина. Такое решение было принято Госкомиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Спортивные залы и фитнес-центры будут работать при ограничении количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Также запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале.

При этом ограничения не будут действовать, если 80% участников, организаторов мероприятий или работников заведений имеют по крайней мере одну прививку от COVID или отрицательный ПЦР или экспресс-тест (действует 72 часа).

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Впрочем, при переходе в желтую, как и оранжевую зоны, по медпротоколу УАФ и УПЛ количество зрителей на футбольных матчах не меняется – 2/3 от вместимости стадиона. Это касается встреч профессиональных клубов УПЛ, ПФЛ, женских команд.