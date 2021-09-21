Проект PASS запустил второй набор обучения тренеров

Платформа PASS объявила о старте второго набора. Проект, стартовавший в конце 2019 года, направлен на подготовку нового поколения футбольных специалистов.

Новая вступительная кампания включает в себя несколько этапов отбора, включая тесты и личное собеседования, по итогам которого лучшие студенты сформируют группу. Стоимость обучения – 10 000 грн, а длительность - 6-9 месяцев.

Также организаторы программы сообщили о бюджетных местах, которые будут выделены для 10% лучших абитуриентов. Принять участие в отборочной кампании может абсолютно каждый, независимо от футбольного бекграунда, образования или места проживания.

Для начала обучения нужно заполнить специальную форму на сайте проекта, а также пройти тест и собеседование.