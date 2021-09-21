  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Проект PASS запустил второй набор обучения тренеров
В тренде

Проект PASS запустил второй набор обучения тренеров

Общие новости
(1 голосов)

А также скаутов и аналитиков

Проект PASS запустил второй набор обучения тренеров

upl.ua

Новина українською

Платформа PASS объявила о старте второго набора. Проект, стартовавший в конце 2019 года, направлен на подготовку нового поколения футбольных специалистов.

Новая вступительная кампания включает в себя несколько этапов отбора, включая тесты и личное собеседования, по итогам которого лучшие студенты сформируют группу. Стоимость обучения – 10 000 грн, а длительность - 6-9 месяцев.

Также организаторы программы сообщили о бюджетных местах, которые будут выделены для 10% лучших абитуриентов. Принять участие в отборочной кампании может абсолютно каждый, независимо от футбольного бекграунда, образования или места проживания.

Для начала обучения нужно заполнить специальную форму на сайте проекта, а также пройти тест и собеседование.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...