Проект PASS запустил второй набор обучения тренеров
А также скаутов и аналитиков
upl.ua
Платформа PASS объявила о старте второго набора. Проект, стартовавший в конце 2019 года, направлен на подготовку нового поколения футбольных специалистов.
Новая вступительная кампания включает в себя несколько этапов отбора, включая тесты и личное собеседования, по итогам которого лучшие студенты сформируют группу. Стоимость обучения – 10 000 грн, а длительность - 6-9 месяцев.
Также организаторы программы сообщили о бюджетных местах, которые будут выделены для 10% лучших абитуриентов. Принять участие в отборочной кампании может абсолютно каждый, независимо от футбольного бекграунда, образования или места проживания.
Для начала обучения нужно заполнить специальную форму на сайте проекта, а также пройти тест и собеседование.
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