Женская сборная Украины в спарринге одолела турчанок

В рамках подготовки к квалификации ЧМ-2023 женская сборная Украины на НТК им. Банникова провели контрольный матч против команды Турции.

Украинки более активно начали матч и открыли счет уже на 13-й минуте - Калинина разрезала оборону соперниц по центру, а Бойченко реализовала выход один на один.

Во втором тайме гости атаковали чаще, однако их удары в основном шли мимо цели.

В итоге, матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу команды Натальи Зинченко.

Украина - Турция 1:0

Гол: Бойченко (13).

Украина: Бондарчук, Подольская (Шевчук, 88), Петрик (Корсун, 82), Калинина (Кочнева, 71), Бойченко (Панцулая, 46), Шматко, Овдийчук (Кунина, 73), Апанащенко, Кравчук (Андрухив, 90+2), Химич, Кравец.