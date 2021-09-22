Передача Малиновского, вылет Десны из Кубка, травма Месси. Главные новости за 21.09. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 21 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Украинский хавбек помог "Аталанте" добыть первую домашнюю победу в кампании, но и это не все наши новости на сегодня. Представитель Первой лиги выбил команду УПЛ из Кубка, состояние кадров перед поединком Суперкубка, подарок для "Атлетико" от Луиса Суареса, Золотая бутса Левандовского и травма Месси. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.