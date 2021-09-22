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Лондонский суд отклонил иск братьев Суркисов во взыскании $350 млн по делу Приватбанка

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Дело Суркисов против Приватбанка тянется до сих пор

Лондонский суд отклонил иск братьев Суркисов во взыскании $350 млн по делу Приватбанка

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Лондонский суд отказал в иске братьев Суркисов против Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой по делу ПриватБанка - об этом сообщил адвокат Илья Новиков.

"Сегодня вышло решение Лондонского суда, которым полностью отказано Игорю Суркису и группе компаний, которые принадлежат его семье, в иске касательно национализации "Приватбанка".

Иск был на сумму более 350 млн долларов. Были предъявлены претензии к 5-му президенту Украины Петру Порошенко и бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. Эти претензии суд признал полностью несостоятельными", – сообщил адвокат Илья Новиков.

Также адвокат отметил, что сотрудники украинского МИД пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

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"Если бы суд признал эту версию, в общем итоге платить 350 млн долларов плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины. Формально говоря, отказ от иммунитета имеет последствия, что государство полностью принимает в иностранном суде на себя ответственность за действия конкретных должностных лиц

Это письмо было подписано Владимиром Лукьяновым, который был и.о. госсекретаря МИД. Трудности перевода осложнялись тем, что госсекретарь на английском может переводиться как secretary of state, и понятно, что в восприятии английских юристов это что-то вроде госсекретаря США.

Если бы у истцов получился этот трюк с этим письмом и с этим двусмысленным переводом, у суда могло бы сложиться впечатление, что действительно министр иностранных дел Украины или какой-то чиновник с похожей должностью заявил об отказе от иммунитета.

Нас очень интересует попытка украинских чиновников, в том числе чиновников МИД, помочь Суркису и его компаниям в этой попытке, в этом покушении, в этой сделке. Я думаю, что НАБУ и СБУ имеют все основания, – это официальный документ, решение Суда Соединенного Королевства, – начать досудебное расследование по этому поводу", – пояснил Новиков.

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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев) Приватбанк
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Комментарии (7)
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ВасяКулебяка (Козливка)
22.09.2021 в 20:17
Уркисы твари ублюдки, мало того что беня ограбил государство с этим приват банком так и этим охота залезть в тот же карман, закон об олигархах срочно
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+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 20:04
Срочно надо поднять цены на футболистов!
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+1
-1
Камонплей
22.09.2021 в 20:22
на енергію)
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0
0
Acsakal (Kharkov)
22.09.2021 в 19:57
"співробітники українського МЗС намагалися ввести Лондонський суд в оману, відправивши офіційний лист про те, що Україна в особі МЗС відмовилася від державного суверенного імунітету за цим позовом." Довбані зелені дуполизи. "Борці з олігархами", мля.
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+2
-3
Русланбай (Рівне)
22.09.2021 в 19:50
жесть. не перед чим люди не зупиняться
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+3
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
22.09.2021 в 20:19
это 350 (!) миллионов долларов США. Ещё 5 лет назад в Киеве могли убить за 1 гривну
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0
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
22.09.2021 в 20:29
ну ви там, у Голандії, точно вбтиі. І я навіть знаю чим.
0
0


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