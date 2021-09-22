Лондонский суд отклонил иск братьев Суркисов во взыскании $350 млн по делу Приватбанка

Лондонский суд отказал в иске братьев Суркисов против Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой по делу ПриватБанка - об этом сообщил адвокат Илья Новиков.

"Сегодня вышло решение Лондонского суда, которым полностью отказано Игорю Суркису и группе компаний, которые принадлежат его семье, в иске касательно национализации "Приватбанка". Иск был на сумму более 350 млн долларов. Были предъявлены претензии к 5-му президенту Украины Петру Порошенко и бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. Эти претензии суд признал полностью несостоятельными", – сообщил адвокат Илья Новиков.

Также адвокат отметил, что сотрудники украинского МИД пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

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