Канал Setanta Sports продлил контракт на трансляцию матчей АПЛ на территории Украины

Пресс-служба телеканалов Setanta Sports сообщает, что эксклюзивное соглашение на трансляцию матчей Английской Премьер-лиги на территории Украины было продлено – на сезоны-2022/23, -2023/24 и -2024/25.

Обновленный трудовой договор предусматривает значительное увеличение количества матчей чемпионата Англии, доступных для трансляции в прямом эфире. Начиная уже со следующей кампании поклонники АПЛ будут иметь возможность посмотреть все 380 поединков на линейных телеканалах и цифровых платформах Setanta Sports.

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Setanta Sports – международная ирландская телекомпания, основанная в 1990 году. Вещание в Украине началось в 2019-м.