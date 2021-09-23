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Канал Setanta Sports продлил контракт на трансляцию матчей АПЛ на территории Украины

Общие новости
(2 голосов)

Новость для поклонников чемпионата Англии

Канал Setanta Sports продлил контракт на трансляцию матчей АПЛ на территории Украины

Setanta

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Пресс-служба телеканалов Setanta Sports сообщает, что эксклюзивное соглашение на трансляцию матчей Английской Премьер-лиги на территории Украины было продлено – на сезоны-2022/23, -2023/24 и -2024/25.

Обновленный трудовой договор предусматривает значительное увеличение количества матчей чемпионата Англии, доступных для трансляции в прямом эфире. Начиная уже со следующей кампании поклонники АПЛ будут иметь возможность посмотреть все 380 поединков на линейных телеканалах и цифровых платформах Setanta Sports.

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Setanta Sports – международная ирландская телекомпания, основанная в 1990 году. Вещание в Украине началось в 2019-м.

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В статье: Англия Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Телеканал Setanta Sports
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Источник:
Setanta

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Комментарии (1)
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
23.09.2021 в 12:03
Дуже гарна новина! А денисови хай далі транслюють туреччину і колоси з інгульцями...
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