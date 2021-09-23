Канал Setanta Sports продлил контракт на трансляцию матчей АПЛ на территории Украины
Новость для поклонников чемпионата Англии
Setanta
Пресс-служба телеканалов Setanta Sports сообщает, что эксклюзивное соглашение на трансляцию матчей Английской Премьер-лиги на территории Украины было продлено – на сезоны-2022/23, -2023/24 и -2024/25.
Обновленный трудовой договор предусматривает значительное увеличение количества матчей чемпионата Англии, доступных для трансляции в прямом эфире. Начиная уже со следующей кампании поклонники АПЛ будут иметь возможность посмотреть все 380 поединков на линейных телеканалах и цифровых платформах Setanta Sports.
Setanta Sports – международная ирландская телекомпания, основанная в 1990 году. Вещание в Украине началось в 2019-м.
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