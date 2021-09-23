Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста
Футбольная карьера Артема подошла к концу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
36-летний бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский официально завершает карьеру футболиста.
Последним клубом Артема был "Минай", за который он выступал в прошлом сезоне. Также форвард известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Динамо" Брест и "Кишварду".
Отметим, что Милевский 3-кратный чемпион Украины, 4-кратный обладатель Кубка Украины, 3-кратный победитель Суперкубка Украины.
В составе сборной Украины провел 50 матчей и забил 8 голов, играл на ЧМ-2006 и Евро-2012. Становился лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2009/10.
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