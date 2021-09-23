  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста
В тренде

Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Футбольная карьера Артема подошла к концу

Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

36-летний бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский официально завершает карьеру футболиста.

Последним клубом Артема был "Минай", за который он выступал в прошлом сезоне. Также форвард известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Динамо" Брест и "Кишварду".

Отметим, что Милевский 3-кратный чемпион Украины, 4-кратный обладатель Кубка Украины, 3-кратный победитель Суперкубка Украины.

В составе сборной Украины провел 50 матчей и забил 8 голов, играл на ЧМ-2006 и Евро-2012. Становился лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2009/10.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
YouTube

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...