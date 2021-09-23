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Усик - Джошуа: главный бой года. Детальный анализ и прогноз

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Усик - Джошуа: главный бой года. Детальный анализ и прогноз

Фото: UA-Футбол

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Уже в это воскресенье в Лондоне сойдутся Александр Усик и Энтони Джошуа. Нет сомнений, что этот боксерский поединок - главный бой года. По крайней мере, для украинского зрителя.

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UA-Футбол подготовил специальный выпуск, посвященный данному поединку. Мы разобрали последний бой Усика, его будущего оппонента, а также дали свой прогноз. Приятного просмотра.

Эксперты: Андрей Хижняк, Георгий Грошев

Режиссер: Александр Рыженко

Тайм-коды:

  • 00:00 - Приветствие
  • 01:01 - Усик и Джошуа боксируют в Лондоне, где в 2012 выиграли ОИ
  • 03:17 - Вспоминаем бои Усика в супертяжелой категории
  • 08:33 - Как сильно на Усике скажется набор веса
  • 13:30 - Разбираем бои Джошуа против Руиса и Пулева
  • 19:37 - Как будет развиваться поединок Усик - Джошуа
  • 23:09 - Нужна ли кому-то победа Усика в боксерском мире?
  • 25:32 - Прогноз на бой Усик - Джошуа
  • 30:12 - Где смотреть главный бой года

Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа пройдет в ближайшую субботу, в Лондоне. Трансляция начнется в субботу в 22:00 по киевскому времени. Джошуа и Усик выйдут на ринг ориентировочно в 00:00 по киевскому времени.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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