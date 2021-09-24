Динамо и Селезнев получили наказания, Барселона снова без победы. Главные новости за 23 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 23 сентября

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал "Динамо" за неподобающее поведение болельщиков в матче УПЛ с "Александрией". КДК обязал киевский клуб провести следующие два домашних матча Премьер-лиги с частично закрытыми секторами (41 и 43) и заплатить штраф в 500000 грн. Также “Динамо” было наказано проведением домашнего матча без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона 2021/2022.

Также КДК УАФ рассмотрел инцидент в матче “Ворскла” – “Минай”. Нападающий закарпатцев Евгений Селезнев показал средний палец полтавским трибунам, и в итоге получил за это отстранение на два матча.

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский принял решение повесить бутсы на гвоздь. Последним клубом 36-летнего экс-футболиста был "Минай", за который он играл в прошлом сезоне. Также Милевский известен по выступлениям за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Динамо" Брест и "Кишварду".

Сегодня в 12:00 состоится жеребьевка 1/8 Кубка Украины. Последние участники стадии определились в четверг. ФК “Львов” в дебютном матче Дулуба обыграл “Горняк-Спорт” (2:0), “Альянс” сделал камбэк в матче с “Минаем” (3:2), “Черноморец” забил четыре гола “Прикарпатью” (4:1), а “Металлисту 1925” хватило одного гола, чтобы победить “Эпицентр” (1:0).

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков перевел из резервного списка игроков в основной вратаря Георгия Бущана, который вернулся к работе в своем клубе. Таким образом вратарь “Динамо” сможет принять участие в поединках против Финляндии, и Боснии и Герцеговины девятого и 12 октября.

В четверг были сыграны последние матчи пятого тура чемпионата Италии. “Наполи” Лучано Спаллетти разгромил “Сампдорию” 4:0 и остается единственной командой в Серии А без потерь (15 очков). В первой четверке и “Рома” Жозе Моуриньо, минимально переигравшая “Удинезе” (1:0). В еще одном матче “Лацио” и “Торино” поделили очки (1:1).

Три матча вчера состоялось и в чемпионате Испании. “Бетис” на выезде обыграл “Осасуну” (3:1), “Реал Сосьедад” – “Гранаду” (3:2). Менее результативной получилась игра “Кадиса” с “Барселоной” – 0:0. Матч получился равным по содержанию, моменты были в обе стороны, “Барселона” еще и доигрывала матч вдесятером из-за удаления Френки де Йонга во втором тайме. Это третья ничья команды Рональда Кумана в пяти матчах Ла Лиги.