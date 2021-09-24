Бан для Динамо и Селезнева, ничья Барсы, финал карьеры Милевского. Главные новости за 23.09. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

КДК наказал "Динамо" за неподобающее поведение болельщиков, а Евгения Селезнева – за средний палец в сторону трибун, но и это не все наши новости на сегодня. Артем Милевский завершил карьеру, последние участники 1/8 финала Кубка Украины, решение Петракова по переводу Бущана из одного списка в другой, а также результаты поединков на Апеннинах и в Испании. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.