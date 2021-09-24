Талант, не раскрытый Луческу. Сегодня юбилей у экс-хавбека Днепра и Шахтера Константина Кравченко

Константин Сергеевич Кравченко – бывший украинский полузащитник, родился 24 сентября 1986 года. Начинал карьеру в днепропетровском "Днепре". Всего за родную команду провел 75 поединков, забил 5 голов. В начале 2008-го со скандалом перешел в донецкий "Шахтер" – "днепряне" считали трансфер Константина кражей.

Кравченко не стал основным игроком, проведя за четыре года 28 матчей и забив 9 голов в чемпионате за "горняков". После этапе в Донецке в карьере Константина были "Ильичевец", "Карпаты", "Спартак" (Юрмала), "Десна" и "Сталь".

Хавбек выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодежную сборную до 21 года. В августе 2007 года Олег Блохин впервые вызвал Кравченко в стан главной команды на отборочный матч к чемпионату Европы против Грузии. Константин остался на скамейке запасных.