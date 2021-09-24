Снова вместе. Милевский и Алиев сыграют на турнире в Черкассах по мини-футболу

Бывшие игроки киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев сыграют в одном из матчей на турнире за Кубок мэра Черкасс.

Они выступят за команду "Карбон" на мини-футбольных соревнованиях.

Турнир пройдет с 24 сентября по 8 октября.

Напомним, ранее Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста. Александр Алиев повесил бутсы на гвоздь еще в 2016 году