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Снова вместе. Милевский и Алиев сыграют на турнире в Черкассах по мини-футболу

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Соревнования состоятся с 24 сентября по 8 октября

Снова вместе. Милевский и Алиев сыграют на турнире в Черкассах по мини-футболу

Фото: Instagram Артема Милевского

Новина українською

Бывшие игроки киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев сыграют в одном из матчей на турнире за Кубок мэра Черкасс.

Они выступят за команду "Карбон" на мини-футбольных соревнованиях.

Турнир пройдет с 24 сентября по 8 октября.

Напомним, ранее Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста. Александр Алиев повесил бутсы на гвоздь еще в 2016 году

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В статье: Артем Милевский Александр Алиев
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Источник:
Табло Черкассы

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Комментарии (2)
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Cherkasskiy (Черкаси)
24.09.2021 в 13:40
Такого "движа" стадион 34й школы ещё не видел)
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Пришта Литин (Київ)
24.09.2021 в 13:19
Снова встретятся два одиночества-собутыльника))
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