Снова вместе. Милевский и Алиев сыграют на турнире в Черкассах по мини-футболу
Соревнования состоятся с 24 сентября по 8 октября
Фото: Instagram Артема Милевского
Бывшие игроки киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев сыграют в одном из матчей на турнире за Кубок мэра Черкасс.
Они выступят за команду "Карбон" на мини-футбольных соревнованиях.
Турнир пройдет с 24 сентября по 8 октября.
Напомним, ранее Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста. Александр Алиев повесил бутсы на гвоздь еще в 2016 году
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Источник:Табло Черкассы
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Комментарии (2)
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Cherkasskiy (Черкаси)
24.09.2021 в 13:40
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Пришта Литин (Київ)
24.09.2021 в 13:19
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