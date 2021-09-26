Победы Динамо и Шахтера, шоу Малиновского, реванш Ман Сити. Главные новости за 25 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новостей за субботу, 25 сентября

В рамках девятого тура горняки встречались с "Вересом". Первый тайм завершился ничьей 1:1, но после перерыва "Шахтер" не оставил шансов сопернику - голы Траоре, Марлоса и Тете позволили взять очередные три очка. "Динамо" тем временем приехало в гости к "Руху" и еще в первые 45 минут забило дважды - Цыганков реализовал пенальти, а Гармаш замкнул прострел. Львовяне хоть чем-то ответить не смогли. Еще в одном поединке дня "Александрия" одержала волевую победу над "Мариуполем". Новичок азовцев Спировский открыл счет, но хозяева сравняли благодаря достаточно сомнительному пенальти. А решающий гол был забит перед финальным свистком Олегом Кожушко. "Александрия" не позволила уйти в отрыв "Ворскле".

"Аталанта" пропустила быстрый мяч от Лаутаро Мартинеса, но достаточно быстро бергамцы отыгрались благодаря отличному дальнему удару украинского хавбека. Затем он помог отличиться Толои. Во втором тайме уже после того как Малиновского заменили, "Интер" сумел отыграться и едва не выиграл матч, но Димарко не смог реализовать пенальти. После этой ничьей "Интер" пропустил на первое место "Милан", который обыграл "Специю" 1:2. Первый мяч в составе россонери забил Даниэль Мальдини - сын Паоло Мальдини и внук Чезаре Мальдини, двух легенд клуба.

Роман Яремчук вышел в основе "Бенфики" на матч с "Виторией Гимарайнш" и оформил дубль. Его команда в итоге победила со счетом 3:1 и одержала свою седьмую победу подряд в рамках чемпионата. Игорь Харатин забил дебютный гол за "Легию", правда, его команда уступила "Ракуву" со счетом 2:3.

В центральном матче шестого тура АПЛ "Челси" принимал "Манчестер Сити". И в отличие от финала ЛЧ команда Хосепа Гвардиолы действительно была сильнее. Аристократы ни разу не попали в створ горожан, тогда как "Сити" реализовал один из своих моментов - отличился Габриэль Жезуз. Эта победа позволила манчестерцам подняться сразу на вторую строчку, ведь их соседи - МЮ - проиграли "Астон Вилле" 0:1. Красные дьяволы могли избежать поражения, но Бруну Фернандеш, отобрав мяч у Роналду, не реализовал пенальти. Между тем "Ливерпуль" устроил веселую перестрелку с "Брентфордом" - игра завершилась со счетом 3:3. Одного набранного очка хватило команде Клоппа, чтобы выйти на единоличное первое место, но преимущество над "Сити" как раз составляет один балл.

Сливочные на своем поле не смогли взломать оборону "Вильярреала" - 0:0. А вот "Атлетико" вообще проиграл - команда Симеоне уступила 0:1 "Алавесу", который до этого не имел ни одного набранного очка. Матрасников по дополнительным показателям опередила "Севилья", которая, несмотря на удаление Делэни, одолела "Эспаньол" 2:0. А вот "Валенсия" и "Атлетик" из Бильбао победителя не выявили - ничья 1:1.

Аптекари на своем поле минимально обыграли "Майнц". У "Байера" одинаковое количество очков с "Вольфсбургом", который проиграл "Хоффенхайму" 1:3, но значительно лучше разница забитых и пропущенных. Оба клуба на три балла отстают от "Баварии". Далее идет дортмундская "Боруссия", которая в субботу уступила "Боруссии" из Менхенгладбаха 0:1.

Не футбольная, но очень важная новость из мира бокса. Украинский боксер Александр Усик убедительно победил британского чемпиона Энтони Джошуа. Усик был значительно активнее своего соперникам на протяжении всего поединка и получил высокие оценки от всех трех судей. Таким образом, Александр забрал чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Согласно условиям контракта Джошуа имеет право на реванш.