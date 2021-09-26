MEGOGO обещает вернуть деньги пользователям, кто не смог посмотреть бой Усик - Джошуа

Как известно, в Украине посмотреть бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа можно были лишь на сервисе MEGOGO.

Цена просмотра для обладателей подписок "Максимальная" или "Спорт" составляла 29 гривен. Для остальных пользователей MEGOGО – 49 гривен по предварительному заказу или 99 гривен в день боя. Однако не все пользователи смогли насладиться победой Усика вовремя из-за технических проблем. В связи с этим представители сервиса выступили с официальным заявлением.

"От имени всей команды медиасервиса MEGOGO приносим свои искренние извинения части наших зрителей, у которых из-за технических сбоев возникли трудности при просмотре триумфального боя Александра Усика против Джошуа. По нашим данным, большинство зрителей беспрепятственно и в лучшем качестве смогли присоединиться к просмотру боя. Нам приятно, что большинство зрителей одобрительно отозвалась о трансляции. Но, к сожалению, на одном из наших дата-центров произошел сбой, из-за чего в части наших зрителей возникли сложности с присоединением к трансляции. Стабилизировать ситуацию все же удалось, на это потребовалось гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Сейчас мы исследуем точные причины. Со своей стороны мы вернем средства всем пользователям, которые имели проблемы с просмотром. Сейчас наша служба поддержки работает с максимальной нагрузкой круглосуточно. Наши специалисты продолжают анализировать ситуацию, чтобы в будущем подобных моментов не случалось".

Добавим, что MEGOGO является официальным транслятором матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы в Украине, а также нескольких топ-чемпионатов Европы (Италии, Испании и Франции).