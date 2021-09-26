Из жизни ушел воспитанник Динамо и игрок Шахтера Сергей Герасимец
Соболезнования близким
Сайт Зеніта/Автор невідомий
На 56-м году оборвалась жизнь воспитанника киевского "Динамо" и бывшего игрока донецкого "Шахтера" Сергея Герасимца. Об этом сообщает официальный сайт "Зенита".
Нападающий начинал свою карьеру в киевском "Динамо", но так и в первой команде не сыграл. Стартовал в профессиональном футболе в "Белой Церкви", а затем присоединился к донецкому "Шахтеру". Далее в его карьере были: белорусские "Динамо Минск" и "Торпедо МАЗ", израильский "Бней Иегуда", российские "Зенит", "Балтика", "Динамо Санкт-Петербург" и литовский "Жальгирис".
Также в активе Герасимца 25 матчей за Национальную сборную Беларуси.
Последний год Сергей провел у тренерского мостика "Яруда" из Санкт-Петербурга. Также он был наставником ряда российских, армянских и казахских клубов.
Популярное сейчас
- Джошуа нашел причину поражения от Усика, всему виной левая рука украинца
- Александр Усик - Энтони Джошуа. Видео лучших моментов поединка
- Усик: Я хочу провести реванш на Олимпийском в Киеве
- Блохин, Беланов, Михайличенко, Демьяненко и Протасов выступили против создания Суперлиги
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО