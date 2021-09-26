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Из жизни ушел воспитанник Динамо и игрок Шахтера Сергей Герасимец

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Из жизни ушел воспитанник Динамо и игрок Шахтера Сергей Герасимец

Сайт Зеніта/Автор невідомий

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На 56-м году оборвалась жизнь воспитанника киевского "Динамо" и бывшего игрока донецкого "Шахтера" Сергея Герасимца. Об этом сообщает официальный сайт "Зенита".

Нападающий начинал свою карьеру в киевском "Динамо", но так и в первой команде не сыграл. Стартовал в профессиональном футболе в "Белой Церкви", а затем присоединился к донецкому "Шахтеру". Далее в его карьере были: белорусские "Динамо Минск" и "Торпедо МАЗ", израильский "Бней Иегуда", российские "Зенит", "Балтика", "Динамо Санкт-Петербург" и литовский "Жальгирис".

Также в активе Герасимца 25 матчей за Национальную сборную Беларуси.

Последний год Сергей провел у тренерского мостика "Яруда" из Санкт-Петербурга. Также он был наставником ряда российских, армянских и казахских клубов.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Сергей Герасимец
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Источник:
Сайт Зенита

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