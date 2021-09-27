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Милевский рассказал, когда состоится его прощальный матч

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(1 голосов)

Артем планирует провести игру в апреле

Милевский рассказал, когда состоится его прощальный матч

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, когда состоится его прощальный матч.

"В апреле. Пока могу сказать, что Алиев и Милевский будут участвовать, а как мы уже сделаем... Есть наброски", – сказал Милевский.

Напомним, ранее 36-летний футболист объявил о завершении карьеры. Последним клубом Артема был закарпатский "Минай".

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В статье: Артем Милевский
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (2)
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Caballero (Dream country)
27.09.2021 в 16:54
Скромняга. Не иначе как будет матч Сборная ветеранов Мира - Сборная Мира 2021.
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+1
0
dabo74
27.09.2021 в 16:32
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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