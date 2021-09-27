Милевский рассказал, когда состоится его прощальный матч
Артем планирует провести игру в апреле
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, когда состоится его прощальный матч.
"В апреле. Пока могу сказать, что Алиев и Милевский будут участвовать, а как мы уже сделаем... Есть наброски", – сказал Милевский.
Напомним, ранее 36-летний футболист объявил о завершении карьеры. Последним клубом Артема был закарпатский "Минай".
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
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27.09.2021 в 16:54
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